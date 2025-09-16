Xbox Game Pass confirma 6 juegazos para octubre: fechas, estrenos y lo que se viene

Octubre será un mes cargado de novedades para los suscriptores de Xbox Game Pass y PC Game Pass. Aunque Microsoft todavía no revela los juegos de la segunda mitad de septiembre ni los de la primera mitad de octubre, varios estudios ya confirmaron títulos que llegarán en la segunda parte del mes. Entre ellos destaca Ninja Gaiden 4, la esperada nueva entrega de Team Ninja y Platinum Games.

Los jugadores de Xbox podrán disfrutar de estrenos de día 1, abarcando desde RPG de gran escala hasta propuestas independientes con ideas frescas. Esta es la lista confirmada con sus fechas de lanzamiento:

Keeper es otro de los estrenos de Xbox Game Pass.

Ninja Gaiden 4 y The Outer Worlds 2, las grandes apuestas

La gran sorpresa del mes es Ninja Gaiden 4, que retoma la acción frenética y la dificultad extrema de la saga para narrar la historia de Yakumo, miembro del Clan Raven en busca de venganza.

Otro lanzamiento clave será The Outer Worlds 2, el esperado RPG de Obsidian Entertainment que llega como estreno mundial de día 1, consolidando el compromiso de Xbox con los lanzamientos exclusivos dentro de su servicio.

Embed - The Outer Worlds 2 - Trailer De Anuncio - Subtitulado - Subtitulos En Español - E3 2021

Indie en crecimiento: propuestas frescas y originales

Los estudios independientes también tendrán protagonismo en Xbox Game Pass. Ball x Pit ofrecerá una experiencia roguelite de supervivencia y construcción, mientras que Bounty Star mezclará acción 3D con combates en mechas. Moonlighter 2 llegará a PC Game Pass para continuar la fórmula de mazmorras y comercio que cautivó en la primera entrega.