Xbox Game Pass confirma 6 juegazos para octubre: fechas, estrenos y lo que se viene
Xbox Game Pass prepara un octubre imperdible con Ninja Gaiden 4, The Outer Worlds 2 y más estrenos de día 1 que llegan al servicio.
Octubre será un mes cargado de novedades para los suscriptores de Xbox Game Pass y PC Game Pass. Aunque Microsoft todavía no revela los juegos de la segunda mitad de septiembre ni los de la primera mitad de octubre, varios estudios ya confirmaron títulos que llegarán en la segunda parte del mes. Entre ellos destaca Ninja Gaiden 4, la esperada nueva entrega de Team Ninja y Platinum Games.
Estrenos confirmados para Xbox Game Pass en octubre
Los jugadores de Xbox podrán disfrutar de estrenos de día 1, abarcando desde RPG de gran escala hasta propuestas independientes con ideas frescas. Esta es la lista confirmada con sus fechas de lanzamiento:
- 15 de octubre: Ball x Pit (Devolver Digital);
- 17 de octubre: Keeper (Double Fine);
- 21 de octubre: Ninja Gaiden 4 (Team Ninja / Platinum Games);
- 23 de octubre: Bounty Star – Combates con mechas y construcción de bases;
- 23 de octubre: Moonlighter 2 (PC Game Pass);
- 29 de octubre: The Outer Worlds 2 (Obsidian Entertainment / Xbox Game Studios);
Ninja Gaiden 4 y The Outer Worlds 2, las grandes apuestas
La gran sorpresa del mes es Ninja Gaiden 4, que retoma la acción frenética y la dificultad extrema de la saga para narrar la historia de Yakumo, miembro del Clan Raven en busca de venganza.
Otro lanzamiento clave será The Outer Worlds 2, el esperado RPG de Obsidian Entertainment que llega como estreno mundial de día 1, consolidando el compromiso de Xbox con los lanzamientos exclusivos dentro de su servicio.
Indie en crecimiento: propuestas frescas y originales
Los estudios independientes también tendrán protagonismo en Xbox Game Pass. Ball x Pit ofrecerá una experiencia roguelite de supervivencia y construcción, mientras que Bounty Star mezclará acción 3D con combates en mechas. Moonlighter 2 llegará a PC Game Pass para continuar la fórmula de mazmorras y comercio que cautivó en la primera entrega.