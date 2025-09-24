¿Adiós a la octava generación? PS4 y Xbox One empiezan a perder soporte y algunos juegos ya marcan ese camino

En noviembre de 2013 llegaron al mercado la PlayStation 4 ( PS4 ) y la Xbox One . Con más de 100 millones de unidades vendidas en conjunto, marcaron una de las generaciones más exitosas de la industria. Sin embargo, a casi 12 años de su lanzamiento, la permanencia de ambas plataformas resulta sorprendente.

La transición a PlayStation 5 y Xbox Series X/S ha sido la más larga de la historia moderna de los videojuegos . Factores como la pandemia, la escasez de chips y la base activa de usuarios retrasaron el salto definitivo. Hoy, con rumores del PS6 y la próxima Xbox, la industria parece dispuesta a cerrar un ciclo.

El 5 de agosto de 2025 se confirmó una noticia que sacudió a millones de fans: Genshin Impact dejará de estar disponible en PS4 a partir del 7 de abril de 2026. La decisión de HoYoverse responde a “limitaciones de rendimiento y otros factores”.

Este retiro marca un precedente. Por primera vez, uno de los juegos como servicio más populares del mundo abandona la consola de Sony, dejando claro que mantener paridad de contenido en sistemas antiguos es cada vez más complejo. Xbox One nunca tuvo el título, pero la tendencia anticipa un futuro donde ambas plataformas quedarán fuera de la escena online.

El caso de Genshin Impact no es aislado. PUBG dejará de funcionar en PS4 y Xbox One a finales de 2025, mientras que NARAKA ya abandonó la consola de Microsoft en 2024. Otros títulos como The First Descendant y RUST también dejaron de dar soporte en 2025.

La pregunta ahora es inevitable: ¿qué pasará con gigantes como Fortnite, Call of Duty: Warzone, Apex Legends, Overwatch 2 o GTA Online? Si estos proyectos cierran el grifo, millones de jugadores se verán obligados a dar el salto a consolas actuales.

Los límites técnicos y estrenos intergeneracionales que frenan la industria

El artículo de GamesIndustry.biz señala que los desafíos técnicos son el principal motivo del fin de soporte. Juegos con mundos abiertos, físicas avanzadas y actualizaciones masivas ya no pueden rendir igual en hardware de 2013.

Ejemplos sobran:

Final Fantasy XIV anunció que eventualmente dejará de actualizarse en PS4 .

. Las últimas entregas de EA Sports FC y Battlefield 2042 ofrecen versiones recortadas en old-gen.

Guerrilla Games confesó que la mecánica de vuelo de Horizon Forbidden West estuvo a punto de quedar afuera por las limitaciones del PS4.

Como explicó Thomas Puha de Remedy en 2021: “siempre es un asco cuando estás en un punto intergeneracional, porque lo que aportas a las versiones next-gen estará limitado por las decisiones que tomaste años antes”.

El fenómeno no solo afecta a los juegos como servicio. Grandes franquicias AAA aún se estrenan en ambas generaciones. Call of Duty: Black Ops 7 llegará en 2025 tanto a PS4 como a Xbox One, algo que no sucedió con PS3 y Xbox 360, cuya transición fue más rápida.

Por un lado, este modelo permite que usuarios sin consolas modernas disfruten los lanzamientos. Pero, por otro, frena la innovación técnica y da lugar a ports inferiores. Casos como Cyberpunk 2077 en old-gen son prueba de ello.

Transición prolongada y el negocio también cambia de rumbo

El ciclo extendido de PS4 y Xbox One tiene explicación. El lanzamiento de PS5 y Xbox Series coincidió con la pandemia de COVID-19. La escasez de semiconductores y problemas de distribución forzaron a Sony y Microsoft a seguir fabricando consolas de 2013 para cubrir la demanda.

Además, la comunidad activa era demasiado grande para ignorarla. En 2024, Hiroki Totoki reveló que la mitad de los jugadores activos mensuales de PlayStation seguía en PS4. Pero en 2025, el hito cambió: por primera vez, PS5 superó en usuarios activos a su antecesora.

Las ventas en old-gen dejaron de ser rentables. NBA 2K25 registró números bajos en PS4 y Xbox One, lo que llevó a Take-Two a reconocer que las consolas de octava generación “ya no crecen al mismo ritmo”.

Al mismo tiempo, Sony confirmó que en 2026 dejará de incluir juegos para PS4 en PS Plus, mientras que Xbox frenó la producción de títulos para One en 2023. El mensaje es claro: la industria se prepara para dejar atrás a la vieja guardia.

El factor GTA VI: la prueba definitiva

El futuro de PS4 y Xbox One podría definirse con un solo título: Grand Theft Auto VI. El nuevo proyecto de Rockstar Games llegará en 2026 únicamente a consolas next-gen y PC. Su impacto mediático y comercial podría ser el empujón final para que millones de jugadores abandonen las consolas de 2013.

Si algo puede marcar el verdadero inicio de la novena generación, es el próximo GTA. Tal como GTA V definió la era de PS3 y Xbox 360, la sexta entrega podría sellar el destino de sus sucesoras.

¿Tienen los días contados PS4 y Xbox One?

Aunque aún representan un pilar gracias a sus enormes comunidades y a la vigencia de títulos multijugador, las señales son inequívocas: el fin del soporte está cerca. 2026 aparece como la fecha clave en la que las compañías finalmente cerrarán el ciclo de una de las generaciones más largas de la historia del gaming.

La pregunta que queda flotando es otra: ¿será la próxima generación, con PS6 y el nuevo Xbox, capaz de justificar su existencia en un mercado donde los jugadores parecen más cómodos con plataformas actualizadas cada pocos años que con saltos técnicos radicales?