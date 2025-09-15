PS4 pierde uno de sus free to play más exitosos de los últimos años

PS4 está por cumplir 12 años en el mercado y, a pesar de su antigüedad, sigue recibiendo lanzamientos importantes como Marvel Rivals, que llegó el 12 de septiembre de 2025. Sin embargo, no todos los títulos corren la misma suerte. Los usuarios activos de la consola acaban de perder la oportunidad de descargar uno de los juegos free to play más exitosos de los últimos años: Genshin Impact .

El pasado 10 de septiembre de 2025, el RPG de mundo abierto de HoYoverse fue retirado de la PS Store del PS4 , lo que significa que cualquier jugador que no lo tuviera en su biblioteca ya no podrá acceder a él desde la consola.

HoYoverse confirmó que los jugadores podrán migrar su progreso a consolas actuales, PC o móviles, antes del cierre definitivo en PS4.

La compañía china había adelantado esta medida en abril, argumentando limitaciones técnicas del hardware y la dificultad de mantener la paridad de contenido con otras plataformas. En paralelo, todo apunta a que el estudio prepara actualizaciones más ambiciosas que ya no pueden sostenerse en la consola lanzada en 2013.

Genshin Impact debutó en 2020 para PS4 , PC y móviles, y en 2021 dio el salto a PlayStation 5. Su llegada a Xbox Series X|S en 2024 consolidó la estrategia multigeneracional, dejando poco espacio para la vieja consola de Sony.

¿Aún se puede jugar en PS4?

Aunque el juego desapareció de la tienda digital, los fanáticos que ya lo tenían instalado pueden seguir disfrutándolo. HoYoverse confirmó que los servidores se mantendrán activos durante los próximos meses. Sin embargo, ya hay fechas clave que marcan el inicio del final:

25 de febrero de 2026: se desactivan las microtransacciones en PS4.

8 de abril de 2026: dejarán de llegar actualizaciones y será imposible iniciar sesión.

En ese momento, la comunidad de la consola quedará completamente desconectada.

Embed - Genshin Impact Tráiler De La Versión 5.0 «Un Viaje Glorioso Y Ardiente»

Migrar o quedarse atrás

El estudio aclaró que quienes vinculen sus cuentas podrán conservar su progreso y continuar la aventura en plataformas más recientes como PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC o dispositivos móviles. Aun así, millones de usuarios que no puedan dar el salto a otro ecosistema perderán el acceso definitivo a este fenómeno global.