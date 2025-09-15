Nuevos edge 60: Motorola confirma todo lo que la IA puede hacer por vos de forma automática

La llegada de los nuevos edge 60 de Motorola no solo destacan por un diseño de última generación, sino que ahora también por la incorporación y la intervención de la IA de forma orgánica en estos dispositivos.

La integración de Moto AI a los nuevos edge 60 asegura mejoras automáticas en los aparatados de fotografía, video y conectividad. Además, Motorola suma nuevas herramientas capaces de simplificar las tareas cotidianas con tan solo un comando de voz o de texto.

Los motorola edge 60 integran IA y nuevas funciones que redefinen la experiencia de uso.

El motorola edge 60 , junto con sus versiones Pro y Fusion, incorpora cámaras de nivel profesional capaces de rendir en cualquier condición de luz. El Photo Enhancement Engine, junto a moto ai, ajusta detalles como ruido, color y claridad para lograr fotos fieles a la realidad.

Incluso, los modelos Pro y estándar son los únicos en cumplir los criterios Pantone Validated y Pantone SkinTone Validated, garantizando colores y tonos de piel auténticos. En palabras simples: solo hay que apuntar y disparar para obtener imágenes de calidad.

Motorola Edge 60 - Interna 1 Las cámaras del motorola edge 60 destacan por su precisión y mejoras con inteligencia artificial. Motorola

Smart Connect con IA: una nueva forma de interactuar

La serie motorola edge 60 también suma mejoras en conectividad. Gracias a la inteligencia artificial, los usuarios pueden enviar contenido a una TV, computadora o tablet mediante un simple comando: “muéstrame esto en mi televisor”.

Sin cables y sin configuraciones complejas, el celular se convierte en el centro de un ecosistema más flexible. ¿El smartphone como control total del hogar? Con esta propuesta, parece más posible que nunca.

Motorola Edge 60 - Interna 2 Con Smart Connect, Motorola permite enviar contenido a pantallas más grandes con ayuda de la IA. Motorola

Alianzas estratégicas para un ecosistema más inteligente

Motorola se asoció con referentes de la IA como Google, Meta, Microsoft o Perplexity para integrar funciones avanzadas en los edge 60. Por ejemplo, la búsqueda mejorada de Perplexity ofrece recomendaciones personalizadas sobre viajes, conciertos o recetas, con tres meses gratis de su versión Pro para los usuarios.

De hecho, desde Moto AI también es posible acceder a Microsoft Copilot, pensado para resolver dudas, obtener ideas o simplemente acompañar al usuario en su día a día.