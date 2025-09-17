¿Resident Evil Requiem puede llegar a PS4? Las pistas que ilusionan a millones de jugadores

La transición entre generaciones de consolas ha sido atípica en los últimos años. Factores económicos, escasez de hardware y el éxito de modelos previos hicieron que millones de jugadores sigan en PS4 y Xbox One. En el caso de Sony , la situación es aún más evidente: su consola de 2013 mantiene vigencia en mercados clave como Japón y sigue siendo una plataforma con potencial comercial.

Durante el pasado Nintendo Direct, Capcom sorprendió con el anuncio de Resident Evil Requiem para la nueva Switch 2. El trailer mostró escenas inéditas ambientadas en Raccoon City y generó entusiasmo global.

Lo curioso fue que en una de las versiones del video, publicada en los canales oficiales de Capcom , aparecieron los créditos con las leyendas “logo” y “ PS4 ”. Ese pequeño detalle bastó para que miles de jugadores comenzaran a especular con un lanzamiento en la consola de anterior generación.

A once años de su lanzamiento, PS4 mantiene millones de jugadores activos y sigue siendo atractiva para franquicias AAA.

Aunque han pasado 11 años desde su debut, PS4 no ha desaparecido del radar. Muchas franquicias AAA ya dieron el salto definitivo a PS5 y Xbox Series X|S, pero Capcom mantiene la puerta abierta.

El motivo principal es el RE Engine, motor gráfico que domina por completo y que permite optimizar sus juegos para distintos niveles de hardware. Esto fue lo que sucedió con el remake de Resident Evil 4, que inicialmente estaba pensado para consolas de nueva generación, pero que finalmente también se estrenó en PS4 debido a su enorme base de usuarios activos.

En paralelo, la compañía japonesa enfrenta un escenario delicado. Recientemente reconoció que las ventas de la última entrega de Monster Hunter fueron menores a lo esperado debido al alto precio de la PS5. Esa situación refuerza la idea de que Capcom buscará maximizar el alcance de Resident Evil Requiem, incluso en consolas con más de una década en el mercado.

Embed - Resident Evil Requiem - Tráiler De Revelación

La voz de los insiders

El insider Dusk Golem, conocido por filtrar información confiable sobre la saga, aseguró que el tema está ligado a licencias, pero fue claro en su postura: Resident Evil Requiem también llegará a PS4. Según sus declaraciones, el estreno en esta consola se daría después del lanzamiento oficial programado para el 27 de febrero de 2026.

Todo apunta a que la historia de Resident Evil Requiem no quedará limitada a PS5, Xbox Series X|S, PC y Switch 2. Aunque no existe confirmación oficial por parte de Capcom, los indicios, las filtraciones y el contexto del mercado hacen pensar que PS4 recibirá un nuevo capítulo de la saga de terror más popular de la compañía.