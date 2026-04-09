WhatsApp pone a prueba los "nombres de usuario " y así funcionan

La aplicación de mensajería WhatsApp comenzó a probar una de las funciones más esperadas por sus usuarios: la posibilidad de utilizar nombres de usuario en lugar del número de teléfono como forma de identificación. La herramienta, que aún está en fase de prueba, busca mejorar la privacidad y facilitar el contacto entre personas.

La nueva función permite que cada usuario elija un identificador único , precedido por el símbolo “@”, que podrá compartir con otros contactos sin necesidad de revelar su número telefónico.

Este cambio representa una modificación importante en la lógica de la plataforma, que históricamente se basó en los números de teléfono como principal forma de conexión entre usuarios.

Además, no podrán comenzar con “www” ni terminar con dominios como “.com” o “.net”.

Una vez elegido, el nombre quedará vinculado a la cuenta y podrá utilizarse para buscar contactos, iniciar chats, llamadas y videollamadas.

La función también estará conectada con otras plataformas de Meta, como Instagram y Facebook.

Para utilizar un nombre ya registrado en esos servicios, los usuarios deberán verificar su propiedad mediante el “Centro de Cuentas”, el sistema que centraliza la gestión de perfiles dentro del ecosistema de la compañía.

Por el momento, la función está disponible solo para un grupo reducido de usuarios, como parte de una fase de prueba. Se espera que su implementación se amplíe de manera progresiva en las próximas semanas, aunque aún no hay una fecha oficial para su lanzamiento global.