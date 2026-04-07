Vuelven los lentos a Godoy Cruz: pista al aire libre para rememorar buenas épocas

El municipio de Godoy Cruz organiza la vuelta oficial de los lentos. Cuándo será y cómo participar del evento.

"Que vuelvan los lentos" parece una frase hecha para simplemente acordarse de bellas épocas en las que se bailaba con esa música inconfundible de fondo. En el marco de sus propuestas culturales, Godoy Cruz presentó una nueva edición de “Que vuelvan los lentos".

Pensada especialmente para mayores de 40 años, la propuesta invita a toda la familia a sumarse. Allí, se recupera la esencia de aquellas canciones que marcaron generaciones, en un ambiente distendido y festivo.

Una tarde para bailar en Godoy Cruz y que vuelvan los lentos El evento se realizará el domingo 12 , desde las 16 hasta las 22, en el Espacio Verde Luis Menotti Pescarmona. Cabe destacar que, la entrada es libre y gratuita.

Asimismo, será una jornada para dejarse llevar por la música y compartir con amigos o en familia. Como así también, disfrutar del aire libre en un entorno pensado para el disfrute colectivo.

lentos Lentos que vuelven con una pista al aire libre. La musicalización estará a cargo de más de 10 DJs de toda la provincia, quienes recorrerán los grandes éxitos nacionales e internacionales de las décadas del 80, 90 y 2000. Es que, hay canciones que nunca pasan de moda y momentos que merecen volver a vivirse.