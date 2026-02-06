Viernes nublado en Mendoza con leve suba de la temperatura: ¿siguen las lluvias?

El pronóstico del SMN anticipa que Mendoza seguirá con cielo nublado este viernes, aunque con un leve aumento térmico.

El viernes mantendrá el cielo cubierto en Mendoza, en continuidad con los días nublados de la semana. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, el panorama será estable durante gran parte de la jornada, aunque con un leve aumento de la temperatura.

La mínima será de 18° y la máxima alcanzará los 30°. A lo largo del día se registrarán vientos moderados del sudeste, que acompañarán el desarrollo de la jornada y sostendrán un ambiente templado, sin extremos.

Según el pronóstico, habrá nubes pero no se registrarán precipitaciones.

En cuanto a alertas, el pronóstico no anticipa fenómenos adversos de magnitud para este viernes. El foco estará puesto en la persistencia de la nubosidad y el viento, en un día de transición antes del cambio previsto para el fin de semana.

Las nubes seguirán presentes en Mendoza. Foto: Santiago Tagua/MDZ La temperatura repunta este viernes en Mendoza, con una máxima prevista de 30° y mínima de 18°. Santiago Tagua/MDZ El pronóstico para el fin de semana en Mendoza De cara a lo que viene, el sábado dejará atrás las nubes del viernes. Se espera una jornada con cielo despejado y vientos moderados del noreste, con un repunte térmico: la máxima llegará a los 33° y la mínima será de 19°.