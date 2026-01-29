Video: la peligrosa maniobra del camión que volcó este miércoles en Chile, minutos antes del accidente

Las imágenes difundidas permiten reconstruir la secuencia previa al siniestro que mantuvo cortado el tránsito en alta montaña.

Captura del video en el que se observa al camión cruzando la doble línea amarilla.

Las autoridades analizan por estas horas las circunstancias del vuelco de un camión registrado en la zona de Caracoles, en el paso internacional que conecta Mendoza con Chile. El hecho, ocurrido el martes por la tarde, no dejó víctimas fatales, aunque provocó importantes demoras en la circulación.

Durante la tarde del miércoles, una lectora de MDZ envió un video con imágenes reveladoras de los minutos previos al accidente. En el mismo se puede ver al vehículo de patente argentina realizando un adelantamiento en un sector con doble línea amarilla, una maniobra totalmente prohibida.

En las imágenes se observa cómo el camión invade el carril contrario minutos antes de perder el control y volcar a un costado de la ruta. El conductor resultó sin heridas de gravedad, aunque el tránsito debió ser interrumpido durante al menos dos horas.

Una imagen que se repite en alta montaña El registro permite reconstruir parte de la secuencia previa al accidente y aporta un elemento clave para comprender cómo se desarrollaron los hechos. La maniobra de sobrepaso indebido aparece como uno de los factores determinantes en el desenlace.

camion paso 4623643 El camión que volcó en Chile. Gentileza Para añadir contexto, cabe aclarar que si bien la patente trasera no coincide con la delantera, se trata del mismo camión del accidente. Esto se debe a que los camiones articulados —con remolque o semirremolque de más de 750 kilos— suelen portar matrículas distintas para identificar de manera independiente la cabeza tractora y el remolque, lo que facilita el control legal y operativo.