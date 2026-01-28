Otro camión se accidentó en Chile y generó demoras en el tránsito de alta montaña

El camión se accidentó este martes y las autoridades chilenas decidieron cortar el tránsito para que las grúas lo retiren.

El paso a Chile sigue sumando accidentes que perjudican los tiempos de circulación por el corredor internacional que conecta Mendoza con Chile. Afortunadamente, en esta oportunidad sin víctimas fatales. Este miércoles, un camión volcó en la zona de Caracoles y el tránsito estuvo detenido por al menos dos horas.

El hecho se registró en horas de la tarde este martes (ayer). El camión de patente argentina volcó y quedó a un lado de la ruta a la salida (o ingreso) de la zona de Caracoles. Afortunadamente, con el conductor sin heridas de gravedad.

image Este miércoles por la mañana, la Policía de Investigaciones de Chile planificó un operativo para retirar el vehículo y aproximadamente a las 12 cortaron el tránsito para que las grúas trabajen en la zona y logren quitar el camión. Lo lograron en torno a las 14.

Al ser un momento de mucho flujo vehicular, vehículos a ambos lados del corte se fueron acumulando y generó largas filas y malestar entre los transeúntes, que estuvieron detenidos por al menos una hora y media bajo el calor del sol más intenso.

Largas filas se registraron por el corte Vehículos detenidos en alta montaña por el corte Vehículos detenidos en alta montaña por el corte Todo sucede justo un día después de que otro camión choque a la altura de Guardia Vieja , generando un corte mucho mayor, de varias horas, a raíz de los trabajos primeros de la Policía de Investigaciones de Chile en los peritajes, y luego de las grúas para retirar ese otro vehículo. En esa oportunidad, lamentablemente, un camionero mendocino perdió la vida.