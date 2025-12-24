Volcó un camión en ruta 7 y hay demoras a la altura de Uspallata

Un camión volcó en solitario en Uspallata y provocó demoras en la ruta 7. Se montó un bypass y el conductor fue trasladado en ambulancia.

El camión, con patente brasileña, volcó en la ruta 7 y dejó al conductor atrapado. Tras el rescate, fue traslado a un hospital.

Este miércoles por la mañana, se produjo el vuelco de un camión sobre la ruta 7, a la altura de la Chimenea del barrio La Fundición, en Uspallata, lo que generó importantes demoras para quienes circulan por la zona. El siniestro fue en solitario y obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia.

El chofer del vehículo quedó aprisionado en la cabina tras el vuelco y tuvo que ser asistido por los equipos de rescate. En el lugar trabajaron efectivos de la Policía de Mendoza, Bomberos, personal de la Comisaría 23 de Uspallata, GUM, Gendarmería Nacional y una ambulancia del sistema de emergencias.

Como consecuencia del accidente, se implementó un bypass provisorio, por lo que el tránsito ha quedado reducido y se solicita circular con mucha precaución. Las demoras se registran especialmente en horarios de mayor circulación, en un tramo clave del corredor internacional.

Traslado del chofer y datos del camión Vuelco camión ruta 7 (3) El accidente en solitario de un camión en Uspallata complicó el tránsito en la ruta 7 y activó un amplio operativo de emergencia. Tras las tareas de rescate, el conductor pudo ser rescatado con vida y trasladado en ambulancia a un nosocomio para su atención médica. Hasta el momento no se brindaron detalles oficiales sobre su estado de salud.

El camión involucrado es un Scania blanco, con patente comercial de Brasil. El acoplado pertenece a la empresa Sul Atlántico, una firma brasileña que presta servicios de transporte en distintos países de la región, entre ellos Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Perú.