Accidente en Luján de Cuyo: un transporte de caballos volcó en la ruta 40 y complicó el tránsito

Un accidente vial tuvo lugar sobre la ruta 40 dentro del departamento de Luján de Cuyo. El siniestro terminó con un tráiler, que transportaba caballos, volcado.

Durante la tarde de este domingo una camioneta, unida a un tráiler que transportaba caballos, terminó volcando tras perder el control sobre la ruta. El accidente ocurrió dentro de los límites del departamento de Luján de Cuyo. Quienes viajaban en el vehículo fueron hospitalizados con heridas graves.

Cómo fue el accidente El siniestro tuvo lugar en sobre la ruta nacional 40, a poca distancia de su cruce con la ruta nacional 7. Allí, pasadas las 17.30, el conductor de una camioneta Toyota perdió el control del rodado tras morder la banquina. Esto llevó a que se perdiera el control de la camioneta, la que terminó volcando sobre el cantero. El vehículo viajaba unido a un tráiler que movilizaba caballos. Este también quedó volcado pero sobre la vía nacional.

WhatsApp Image 2025-12-21 at 8.21.32 PM (1) Al lugar del hecho llegaron médicos del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) los que trataron a los ocupantes del vehículo accidentado: dos hombres de 37 y 61 años.

El más joven de los dos, quien manejaba la camioneta, fue diagnosticado con politraumatismos y un traumatismo craneoencefálico (TEC) grave. Mientras que el acompañante terminó con un neumotórax en estado de salud grave. Por esto, ambos terminaron siendo internados en el Hospital Central.