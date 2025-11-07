Vendimia: un municipio ya abrió la inscripción para la elección de las candidatas a reina

Mientras los mendocinos aguardan por conocer a la nueva reina nacional de la Vendimia en marzo de este año, los municipios se preparan para ir eligiendo a las candidatas a reina o soberana que va a representar a cada departamento. En este caso, Ciudad ya abrió las inscripciones.

La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza confirmó que abre la convocatoria a reinas de la Vendimia de la Ciudad para su edición 2026. Del lunes 10 al viernes 21 de noviembre, las vecinas interesadas en participar podrán hacerlo completando este formulario web. El link a la inscripción se habilitará el lunes 10 de noviembre a las 0 horas.

Entre las condiciones a tener en cuenta por las postulantes están la de ser argentina , mayor de 18 años y tener domicilio en la Ciudad de Mendoza. Además, las candidatas a reina departamental deberán representar a un barrio, un club o una institución con personería jurídica ubicados en la capital mendocina.

Por institución se refiere a asociaciones civiles u organizaciones deportivas, sociales y culturales en general que desarrollen su actividad en la Ciudad.

A su vez, las chicas que deseen cumplir su sueño de representar a su Ciudad y su gente en la Vendimia 2026 deben haber egresado de la escuela secundaria. También se requiere un mínimo de dos años de residencia en la Ciudad de Mendoza.

En el formulario de inscripción online, además de los datos personales de la interesada en ser reina de la Vendimia de Capital 2026, se deberán detallar los datos de la entidad a quien representará cada una.

Juliana Graciela Zalazar es la actual reina de la Vendimia de la Ciudad de Mendoza 2025 y en la fiesta representó al Club Mendoza de Regatas. Mientras que Agustina Belén Capó es la virreina y se postuló en nombre de la CECITYS (Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de la Ciudad de Mendoza).

Esta convocatoria es realizada por el municipio a través de su Subsecretaría de Cultura, Eventos Especiales y Protocolo.