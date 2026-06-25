Velorios online, condolencias grabadas y drones: el sector funerario debate sobre nuevos desafíos

Referentes del sector funerario se reunirán en Mendoza para una capacitación apuntada a las ventas y a la innovación dentro del rubro.

Este fin de semana, Mendoza será la sede de una importante capacitación para quienes integran el sector funerario. El viernes 26 y el sábado 27 de junio se llevará a cabo en el Club Regatas “Ventas para el Sector Funerario”, un curso para quienes eligen transformar cada despedida en un acto de amor y humanidad.

La capacitación será dictada por el consultor internacional en Marketing Darío Loinaz y es organizada por la Asociación Cuyana de Empresas Fúnebres (ACEF) y la Federación Argentina de Entidades de Servicio Fúnebre y Afines (Fadesfya).

“Nuestro sector está en constante formación y actualización”, destacó Marcelo Funes, tesorero de ACEF, conformada por 38 empresas del sector. El referente explicó que en la actualidad se ha impuesto la cremación por sobre los cementerios parque así como la tecnología también ha llegado a estos espacios. Transmisiones de condolencias a la sala velatoria, drones para filmar los acompañamientos y transmisiones filmadas son herramientas que se utilizan para acercar aún más las despedidas de los seres queridos.

Marcelo Funes, Jorge Guzzo y Cristian Milio, referentes del sector funerario. ACEF Los nuevos desafíos en el sector funerario y cómo afrontarlos La capacitación estará a cargo de Darío Loinaz quien es consultor Internacional, conferencista, autor, especialista en Desarrollo Humano y Transformación Empresarial. Loinaz cuenta con más de tres décadas de trayectoria internacional y es reconocido como uno de los referentes latinoamericanos en desarrollo humano, liderazgo organizacional, comercialización estratégica y transformación cultural de empresas.

La capacitación que se realizará incluirá la temática de ventas de los servicios fúnebres, pero también poseerá módulos relacionados con el Ikigai (la razón de ser), la comunicación eficaz y el marketing emocional personalizado. Del mismo modo, se abordarán temáticas relacionadas con la innovación, la tecnología y el uso de inteligencia artificial.