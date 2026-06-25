Velorios online, condolencias grabadas y drones: el sector funerario debate sobre nuevos desafíos
Referentes del sector funerario se reunirán en Mendoza para una capacitación apuntada a las ventas y a la innovación dentro del rubro.
Este fin de semana, Mendoza será la sede de una importante capacitación para quienes integran el sector funerario. El viernes 26 y el sábado 27 de junio se llevará a cabo en el Club Regatas “Ventas para el Sector Funerario”, un curso para quienes eligen transformar cada despedida en un acto de amor y humanidad.
La capacitación será dictada por el consultor internacional en Marketing Darío Loinaz y es organizada por la Asociación Cuyana de Empresas Fúnebres (ACEF) y la Federación Argentina de Entidades de Servicio Fúnebre y Afines (Fadesfya).
“Nuestro sector está en constante formación y actualización”, destacó Marcelo Funes, tesorero de ACEF, conformada por 38 empresas del sector. El referente explicó que en la actualidad se ha impuesto la cremación por sobre los cementerios parque así como la tecnología también ha llegado a estos espacios. Transmisiones de condolencias a la sala velatoria, drones para filmar los acompañamientos y transmisiones filmadas son herramientas que se utilizan para acercar aún más las despedidas de los seres queridos.
Los nuevos desafíos en el sector funerario y cómo afrontarlos
La capacitación estará a cargo de Darío Loinaz quien es consultor Internacional, conferencista, autor, especialista en Desarrollo Humano y Transformación Empresarial. Loinaz cuenta con más de tres décadas de trayectoria internacional y es reconocido como uno de los referentes latinoamericanos en desarrollo humano, liderazgo organizacional, comercialización estratégica y transformación cultural de empresas.
La capacitación que se realizará incluirá la temática de ventas de los servicios fúnebres, pero también poseerá módulos relacionados con el Ikigai (la razón de ser), la comunicación eficaz y el marketing emocional personalizado. Del mismo modo, se abordarán temáticas relacionadas con la innovación, la tecnología y el uso de inteligencia artificial.
Funes comentó que desde la pandemia, los velatorios virtuales han sido una modalidad que se impuso debido a las restricciones que se presentaban en el momento. A su vez, comentó que el sistema de condolencias online (las cuales se realizan a través de una web) ha sido una adaptación de los anuncios fúnebres que aparecían en los diarios papel.
Desde la organización destacaron que durante las dos jornadas se abordarán diferentes temáticas que permitirán capacitar a los integrantes del rubro, como así también debatir acerca de los desafíos que se presentarán en el corto, mediano y largo plazo.