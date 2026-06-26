Efemérides del 26 de junio: qué pasó un día como hoy

El 26 de junio está marcado por aniversarios que dejaron una huella profunda en la historia argentina y mundial. En esta fecha se conmemoran efemérides clave como el nacimiento de la Unión Cívica Radical (UCR) y otros hechos culturales y políticos de gran relevancia.

El 26 de junio de 1891 nació la Unión Cívica Radical (UCR), luego de la ruptura de la Unión Cívica encabezada por Leandro N. Alem y Bartolomé Mitre. El partido impulsó la lucha por el voto libre y secreto y, con la sanción de la Ley Sáenz Peña, llegó por primera vez al poder de la mano de Hipólito Yrigoyen. Más de 130 años después, sigue siendo la fuerza política más antigua en actividad del país.

Una de las efemérides históricas del 26 de junio es el nacimiento de la Unión Cívica Radical (UCR).

En 1908 nació Salvador Allende, médico y dirigente socialista que en 1970 se convirtió en el primer presidente marxista elegido democráticamente en América Latina. Su gobierno terminó el 11 de septiembre de 1973 con el golpe militar encabezado por Augusto Pinochet, durante el cual murió mientras resistía en el Palacio de La Moneda.

El 26 de junio de 2002 ocurrió uno de los episodios más recordados de la crisis política y social argentina. Durante una protesta en el Puente Pueyrredón, los militantes Maximiliano Kosteki y Darío Santillán fueron asesinados por efectivos de la Policía Bonaerense.

Las imágenes tomadas por los fotógrafos Pepe Mateos y Sergio Kowalewski de la represión fueron fundamentales para demostrar la responsabilidad policial y el hecho aceleró la decisión del entonces presidente, Eduardo Duhalde, de adelantar las elecciones.

El día que River descendió a la B Nacional

El 26 de junio de 2011 quedó grabado para siempre en la historia del fútbol argentino. Tras empatar 1 a 1 con Belgrano de Córdoba en el estadio Monumental, River Plate perdió la Promoción y descendió por primera vez a la Primera B Nacional. Un año más tarde regresó a Primera División y comenzó una de las etapas más exitosas de su historia.

Qué pasó un 26 de junio con Harry Potter

El 26 de junio de 1997 se publicó en el Reino Unido Harry Potter y la piedra filosofal, el primer libro de J. K. Rowling. La obra, rechazada inicialmente por varias editoriales, dio origen a una franquicia con millones de ejemplares vendidos, traducciones a decenas de idiomas y una exitosa adaptación al cine que trascendió generaciones.

Otras efemérides del 26 de junio

1819: nació la educadora, periodista y feminista Juana Manso.

1821: nació Bartolomé Mitre, expresidente argentino y fundador del diario La Nación.

1933: nació el director de orquesta Claudio Abbado.

1942: nació el músico brasileño Gilberto Gil.

1970: murió el escritor argentino Leopoldo Marechal.

1993: nació la cantante y actriz Ariana Grande.

2020: murió el exgobernador de Santa Fe Hermes Binner.

Qué se conmemora el 26 de junio

Además de estos aniversarios clave, cada 26 de junio también se celebran el Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas y, en la Argentina, el Día de la Cartografía.