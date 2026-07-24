Vacunación en adultos: por qué prevenir infecciones también ayuda a cuidar el corazón

¿Qué hizo esta semana para cuidar su corazón? La mayoría respondería que tomó la medicación para el colesterol o la presión, hizo actividad física o mejoró su alimentación. Pero muy pocos mencionarían otro aspecto que también forma parte del autocuidado: prevenir las infecciones a través de la vacunación .

En el marco del Día Mundial del Autocuidado , el Dr. Luis Cicco, cardiólogo, explicó que determinadas infecciones pueden generar un estado inflamatorio capaz de desestabilizar una enfermedad cardiovascular preexistente. En ese contexto, destacó que la vacunación cumple un papel fundamental al prevenir esas infecciones y reducir uno de los factores que favorecen las complicaciones cardiovasculares .

"Cuando uno le pregunta a un paciente qué hizo para cuidar su corazón, la mayoría responde que toma la medicación para la presión o el colesterol, que hace ejercicio o que mejoró su alimentación. Pero cuando le decimos que la vacunación puede evitar infecciones que podrían afectar su salud cardiaca, la gente queda sorprendida", afirmó.

Según explicó Cicco, muchas enfermedades cardiovasculares están relacionadas con la aterosclerosis, un proceso en el que se forman placas en el interior de las arterias.

Para describir cómo actúan las infecciones sobre esas placas, recurrió a una comparación sencilla: "Es como una brasa caliente que parece apagada. Cuando soplan los vientos inflamatorios de una infección, ese fuego puede reactivarse".

El problema aparece cuando esa respuesta inflamatoria desestabiliza la placa y favorece la formación de un coágulo que termina obstruyendo una arteria. "Así puede producirse un infarto o un accidente cerebrovascular", explicó.

Por ese motivo, el cardiólogo señaló que prevenir determinadas infecciones mediante la vacunación también ayuda a reducir uno de los factores que pueden desencadenar estos eventos en personas predispuestas.

Qué dice la evidencia sobre la vacunación en adultos

Según explicó Cicco, hoy se sabe que determinadas infecciones generan una respuesta inflamatoria que puede desestabilizar placas de aterosclerosis previamente estables en personas con enfermedad cardiovascular o factores de riesgo.

Como ejemplo mencionó el herpes zóster, conocido popularmente como culebrilla. Explicó que esta infección puede aumentar el riesgo de sufrir un infarto durante el mes posterior al episodio y elevar el riesgo de accidente cerebrovascular hasta un año después.

"Cada vez que podamos evitar la reactivación del herpes zóster o prevenir infecciones mediante la vacunación, estaremos disminuyendo esa respuesta inflamatoria que puede predisponer a complicaciones cardiovasculares", sostuvo.

Quiénes deberían prestar especial atención

Aunque mantener el calendario de vacunación actualizado es importante para toda la población según la edad y las recomendaciones médicas, existen grupos para quienes esta medida cobra aún mayor relevancia. Cicco indicó que deberían prestarle especial atención:

Personas mayores de 50 años.

Pacientes con obesidad.

Personas con hipertensión arterial.

Quienes tuvieron un infarto.

Pacientes con enfermedad aterosclerótica o placas de colesterol.

Personas con enfermedades cardiovasculares .

. Pacientes con enfermedades oncológicas.

oncológicas. Personas con enfermedad renal.

Quienes padecen enfermedades respiratorias crónicas.

respiratorias crónicas. Personas con inmunosupresión.

En estos pacientes, explicó, una infección viral puede descompensar una insuficiencia cardíaca previamente estable o favorecer la ruptura de placas ateroscleróticas que desencadenen un infarto o un accidente cerebrovascular.

Las vacunas recomendadas para personas con riesgo cardiovascular

El cardiólogo recordó que recientemente la Federación Argentina de Cardiología (FAC), la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC) y CONAREC publicaron un consenso sobre vacunación en pacientes cardiovasculares.

Entre las vacunas consideradas prioritarias mencionó:

Vacuna antigripal.

Vacuna contra el neumococo.

Vacuna contra covid 19.

Vacuna contra el virus sincicial respiratorio (VSR), según la edad y los factores de riesgo.

Vacuna recombinante contra el herpes zóster.

Vacuna doble bacteriana (difteria y tétanos).

El especialista aclaró que la indicación de cada vacuna debe evaluarse de manera individual junto con el médico tratante.

Desinformación y vacunas: el desafío pendiente

Consultado sobre la desconfianza que todavía existe hacia las vacunas, Cicco consideró que después de la pandemia muchas personas quedaron expuestas a información de baja calidad difundida principalmente a través de redes sociales: "Las teorías conspirativas existieron siempre y las vacunas no quedaron afuera", expresó.

Frente a ese escenario, sostuvo que el desafío es fortalecer la educación sanitaria y difundir información basada en evidencia. "Las vacunas son seguras y representan una herramienta fundamental para el cuidado general y cardiovascular", afirmó.

Como mensaje final, Cicco invitó a ampliar el concepto de autocuidado: "Cuando pensamos en cuidar el corazón, solemos hablar de alimentación, ejercicio y medicación. Yo sumaría también la prevención de infecciones. Las vacunas ayudan justamente a evitar esos cuadros inflamatorios que pueden favorecer complicaciones cardiovasculares en pacientes vulnerables", concluyó.