Autocuidado: por qué cada vez más personas buscan prevenir y cuidar su salud

El autocuidado dejó de ser una tendencia para convertirse en una práctica cada vez más presente en la vida cotidiana. Después de la pandemia, las personas comenzaron a prestar mayor atención a la prevención , el bienestar integral y la gestión de su propia salud, impulsando cambios en la forma de informarse y de tomar decisiones.

Ese cambio también modificó la manera en que trabajan las compañías vinculadas a la salud. Desde la división Consumer Health de Bayer sostienen que el objetivo ya no pasa únicamente por ofrecer productos, sino también por brindar información basada en evidencia científica que permita a las personas tomar decisiones responsables y convertirse en protagonistas del cuidado de su bienestar .

En diálogo con MDZ , la Finance Business Partner de Bayer explicó que hoy el consumidor tiene un rol mucho más activo que años atrás. " Buscamos empoderar al consumidor con información para que gestione su salud y pueda ser más proactivo que reactivo ", afirmó. Según señaló, el desafío actual es ofrecer información confiable en un contexto donde existe una enorme cantidad de contenidos disponibles sobre salud.

—En realidad, se fue diferenciando con los años de lo que era un financiero que solo se dedicaba a números, a planillas de Excel si querés llevarlo a simple, a alguien que está más relacionado con la estrategia del negocio, a convertir datos en información, analizar tendencias, a ver oportunidades. Entonces trabaja muy cerca del negocio en definir estrategia, en ejecutarla y en seguirla, definiendo indicadores claves que te ayuden a ver si el negocio va por buen camino, si tiene que tomar otras decisiones. O sea, se convirtió en un socio estratégico del negocio, a diferencia del rol tradicional que tenía de solo estar con números.

Consumer Health en Bayer

—¿Qué lugar ocupa el Consumer Health en Bayer?

—Bayer tiene tres unidades de negocio; de las que vamos a hablar hoy es la de consumo masivo. Esta unidad de negocio es la que fomenta, apoya y contribuye al autocuidado. Es la unidad de negocio que maneja productos de venta libres o suplementos alimenticios.

La importancia del autocuidado

—¿Por qué últimamente estamos escuchando tanto hablar del autocuidado?

Paula Mangiola explica por qué los últimos años se escucha hablar más del autocuidado. Agustín Tubio/MDZ

—Sí, es una buena pregunta. Lo que está sucediendo es que el consumidor, las personas, la sociedad están tomando más conciencia de lo importante que es el bienestar general: la actividad física, la alimentación, el sueño, el buen descanso. Y el autocuidado en temas de salud pasó a tener un rol importante en el individuo en gestionar su bienestar general, en tener una mejor condición de vida hoy y también hacia el futuro. Entonces, por eso es que hoy se habla tanto. Yo creo que arrancó desde la pandemia, no es hoy, y se fue como fortaleciendo.

Cambios en el autocuidado desde la pandemia

—¿Qué cambios ustedes notaron desde la pandemia justamente en las personas que se preocupan más por su autocuidado y su bienestar?

—Hoy tenemos un consumidor mucho más informado, donde de hecho hay mucha información también a la que el consumidor puede acceder, y esto hace que sea un consumidor con mucho más poder de decisión, que es también lo que busca Bayer, lo que buscamos nosotros: empoderar al consumidor con información para que gestione su salud y con esta información pueda ser más proactivo que reactivo.

Hoy nosotros lo que fomentamos es conocerte, cuidarte, gestionar tu salud y nosotros, desde nuestro rol, proveer información para que sea un consumidor más informado, empoderado, que pueda tomar decisiones responsablemente, siempre basado en ciencia.

Preocupaciones de los consumidores

—¿Cuáles son las principales preocupaciones que tienen estos consumidores en cuanto a su salud y bienestar?

—Creemos en Bayer, que hoy se habla mucho de una salud desde un punto de vista más holístico, salud mental, emocional, social, física; es como muy integral. Entonces, vemos un consumidor buscando información y nosotros, ¿cuál es nuestro rol? Que la información que proveemos sea confiable, porque hoy el desafío que hay es que hay mucha información.

Entonces, ¿cómo uno tiene que ser responsable a la hora de tomar decisiones basado en información? Y siempre es importante ver las fuentes y nosotros, desde el rol que ocupamos en la sociedad, basamos la información siempre en ciencia, que es lo que nos caracteriza y hace que tengamos esta trayectoria en el país de más de 100 años.

Categorías de autocuidado en aumento

—¿Y ustedes qué categorías ven que fueron aumentando en esto del autocuidado?

—Bueno, una categoría que viene aumentando es la de multivitamínicos y suplementos minerales, porque acá el consumidor está más consciente también de lo que necesita, de qué le falta. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con nuestra línea de Supradyn, que es un multivitamínico. Siempre es importante una buena alimentación.

Nosotros estamos acá para aportar soluciones que ayuden a que vos tengas un mejor rendimiento en tu vida diaria, que nada te pare. Por eso, tenemos productos como Supradyn que fomenta, digamos, que la persona se cuide, que la persona gestione su salud, que vea qué necesita y ahí opte cuál es la mejor solución.

También lo que es el sistema inmune, todo lo que son las defensas, eso también ha tenido una evolución y un crecimiento muy importante a partir de la pandemia. Sobre todo ahora en estas épocas del año, en invierno, las personas buscan cómo proteger y aumentar su sistema inmune y ahí estamos nosotros con nuestro producto Redoxon.

—Y nombraste Supradyn, Redoxon, Actron. Muchas personas desconocen que estos productos se producen justamente acá en Argentina. ¿Qué lugar ocupa o qué rol ocupa la planta de Pilar para Bayer?

—Sí, muy buena pregunta porque muchas veces el consumidor quizás nos ve como una empresa multinacional y, sin embargo, el 90% de nuestro portfolio se produce en Argentina. Tenemos dos plantas en Pilar. Una que se dedica exclusivamente a producir analgésicos; entre esas marcas están Actron, Bayaspirina, Cafiaspirina, marcas icónicas de Bayer. Y la otra planta es de vitaminas. El 90% de nuestro portfolio es producido en Argentina, pero esas plantas además producen para Latinoamérica y también para China. O sea, es un activo muy estratégico que nosotros tenemos acá en Argentina y lo valoramos.

—¿Cómo se traduce en la vida cotidiana de las personas este interés por el autocuidado, el bienestar? ¿Cómo lo notan eso ustedes?

El interés por el bienestar se traduce en un consumidor con mucha más información. Agustín Tubio/MDZ

—Nosotros vemos un crecimiento de estos mercados que tienen que ver con el autocuidado. Un consumidor con mucha más información, un consumidor buscando información confiable, productos que también satisfagan una necesidad que él tiene, buscando productos confiables, soluciones que lo ayuden en su día a día. Y se ve con el crecimiento de estas categorías.

Importancia de la innovación en el autocuidado

—¿Cómo se conecta la innovación en todo esto que nosotros estamos hablando?

—Bueno, la innovación para nosotros es clave, es el motor. Porque cuando nosotros hablamos de que el consumidor o las personas son el centro, para nosotros siempre estamos pensando cuáles son las necesidades que las personas buscan, que necesitan para complementar su calidad de vida, para prevenir enfermedades, para gestionar su salud. Entonces estamos siempre mirando qué podemos ofrecer para contribuir a las necesidades de los consumidores. La innovación es nuestro gen, es nuestro motor.

—Y cuando una persona va a buscar algo que lo ayude en su bienestar, ¿qué es lo que suelen buscar? ¿Qué es lo que suelen necesitar que tenga esas vitaminas, esos suplementos?

—Bueno, es variado. Nosotros tenemos varias categorías. Por ejemplo, está Supradyn; es como una megamarca que tiene varios subsegmentos. Entonces, por ahí tenés un segmento buscado en energía. O sea, aquel estudiante que está muy cansado, que siente que no llega con los exámenes.

Después tenemos Supradyn Magnesio, esta tendencia que viene creciendo. Siempre es importante también, no solo la información que uno encuentre, que sea confiable. Si tiene dudas, siempre el profesional médico es muy importante. Que te asesore, que te guíe. Porque realmente hay muchos productos hoy en este segmento de autocuidado.

—¿Y ustedes notan que para cada segmento hay cierto público que prefiere alguno u otro? Por ejemplo, me imagino esto del rango etario: el que está estudiando, el que ya es un poco más grande.

—Sí, nosotros tenemos desde un Supradyn Kids, para niños, un Supradyn que quizás es un rango por ahí más amplio, porque tiene que ver con energía, para adultos. Después tenemos también magnesio, que quizás está relacionado con el bienestar general. A ver, nosotros hoy no estamos tan diferenciados por edad en lo que nosotros proponemos, pero sí seguramente depende de la necesidad de cada uno, lo que busque. Eso para mí es importante. ¿Qué necesitás? Para complementar lo que te hace falta.

—Y también esto de épocas del año. Quizás ahora que hace mucho frío, invierno, uno busca más complementos de vitamina C, por ejemplo.

—Bueno, claro, sí. Sí, obviamente, como vos decís, la tendencia del producto de vitamina C, en nuestro caso Redoxon, en esta época del año es donde más la gente consume para reforzar su sistema inmune.

—Para ir finalizando, viendo hacia adelante, ¿cómo imagina el futuro del autocuidado?

—Nosotros creemos que esto va a ir creciendo porque tenemos un consumidor, tenemos personas cada vez más concientizadas de lo importante que es gestionar la salud y nuestro rol desde Bayer es ir acompañando ese crecimiento, aportando soluciones que ayuden a las personas a una mejor calidad de vida y a llegar también a la vejez. Con esto digo mejor calidad de vida, mejor bienestar, autocuidado en general. Así que creo que es una linda tendencia que estamos viviendo y, bueno, estamos aportando a eso.