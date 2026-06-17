Herpes zóster: qué le pasó a Scaloni y por qué el estrés es un factor de riesgo

Las declaraciones de Lionel Scaloni sobre el herpes zóster que padeció tras el Mundial de Qatar pusieron en agenda una enfermedad que puede afectar a una de cada tres personas. Aunque suele asociarse con la edad, también puede aparecer en contextos de estrés intenso y generar complicaciones importantes.

El herpes zóster es la reactivación del virus varicela-zóster , el mismo que provoca la varicela durante la infancia. Según explicó la médica infectóloga Elena Obieta, el virus permanece "dormido" en los ganglios nerviosos durante años y puede volver a activarse cuando disminuyen las defensas del organismo.

La especialista señaló que el 99% de los adultos tuvo contacto con el virus de la varicela . Sin embargo, no todas las personas desarrollaron la enfermedad. El riesgo de reactivación alcanza a una de cada tres personas a lo largo de la vida.

Entre los factores que favorecen la aparición del herpes zóster se encuentran el envejecimiento del sistema inmunológico, enfermedades como diabetes, obesidad, lupus, VIH, cáncer o patologías inflamatorias intestinales, además del uso de tratamientos inmunosupresores.

Obieta explicó que el estrés aumenta los niveles de cortisol y genera un desequilibrio en el organismo que puede traducirse en una disminución de las defensas. En ese contexto, el virus encuentra condiciones favorables para reactivarse.

Aunque es más frecuente en personas mayores o con factores de riesgo, la infectóloga remarcó que también puede aparecer en personas jóvenes y sanas.

Cuáles son los síntomas del herpes zóster

Uno de los aspectos más importantes es reconocer las señales tempranas de la enfermedad. El síntoma cardinal es el dolor. "Muchas veces el dolor aparece entre 48 y 72 horas antes de las lesiones en la piel", explicó la especialista. Los pacientes suelen describirlo como una sensación de electricidad, ardor o hipersensibilidad que dificulta actividades cotidianas.

Algunos síntomas frecuentes son:

Dolor intenso en una zona específica del cuerpo.

Molestia al contacto con la ropa o las sábanas.

Sensación de ardor o descargas eléctricas.

Aparición de vesículas o ampollas agrupadas, similares a un racimo de uvas.

Lesiones que siguen el recorrido de un nervio.

Las zonas más afectadas suelen ser el tórax, especialmente entre las costillas, motivo por el cual popularmente se lo conoce como "culebrilla". También puede presentarse en la cara y comprometer el ojo.

Complicaciones del herpes zóster y cuándo consultar

El virus varicela-zóster tiene afinidad por el sistema nervioso. Por eso, además de las lesiones cutáneas, puede provocar daños en los nervios y generar dolor persistente. La complicación más temida es la neuralgia postherpética, una condición en la que el dolor continúa incluso después de que desaparecen las lesiones en la piel. En algunos casos, cuando afecta la zona ocular, puede provocar complicaciones severas e incluso comprometer la visión.

Obieta también destacó que la enfermedad suele tener un fuerte impacto en la calidad de vida. Según indicó, existen registros que muestran períodos de hasta 42 días de limitaciones laborales y personales debido al dolor, la picazón, la depresión y la necesidad de asistencia para realizar tareas cotidianas.

La infectóloga remarcó la importancia de consultar de manera precoz. El tratamiento antiviral específico es más efectivo cuando se inicia dentro de las primeras 48 a 72 horas desde el comienzo de los síntomas.

Además, recomendó evitar prácticas caseras sobre las lesiones, como la aplicación de tinta china, ya que pueden favorecer infecciones bacterianas. También aconsejó mantener las lesiones secas, evitar rascarse y utilizar protector solar de factor alto.

Vacuna contra el herpes zóster: quiénes deberían considerarla

Actualmente, la principal medida de prevención es la vacunación. La vacuna está recomendada a partir de los 50 años y también para personas con enfermedades que favorecen la reactivación del virus. Según detalló Obieta, previene alrededor del 90% de los casos de herpes zóster.

La especialista destacó que se trata de una vacuna adyuvantada, segura y eficaz. El esquema consta de dos dosis separadas por dos meses, aunque en situaciones especiales el intervalo puede reducirse a 30 días.

Incluso quienes ya tuvieron herpes zóster pueden vacunarse. Además de disminuir la posibilidad de recurrencia —que ronda el 6%—, ayuda a prevenir la neuralgia postherpética y otras complicaciones asociadas.

La especialista recordó que la vacuna contra el herpes zóster no previene el herpes simplex, responsable del herpes oral o genital, ya que se trata de virus diferentes.