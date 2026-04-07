UNCuyo: se duplicó el número de graduados en Derecho en los últimos tres años

La Secretaría Académica de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo ( UNCuyo ) compartió los datos de los egresos de los últimos tres años. En las cifras se destaca que el número de graduados muestra una tendencia ascendente, especialmente marcada en el último período.

Mientras que en 2022 se registraron 109 egresados, en 2023 la cifra fue de 79. Sin embargo, en 2024 se evidenció una recuperación con 103 graduados, alcanzando en 2025 un notable crecimiento con 184 egresados.

Este aumento representa un incremento cercano al 69% entre 2022 y 2025, y más del 130% si se compara con el año 2023, consolidando una evolución positiva en los índices de finalización de la carrera.

El incremento de egresados en la carrera de Abogacía se vincula también con la convivencia y articulación de los planes de estudio Plan 90 y Plan 2017, lo que ha permitido ampliar las posibilidades de finalización de la carrera para distintos perfiles de estudiantes.

El secretario académico, Matías Mussuto, explicó que “desde el año 2022 se comenzó con un relevamiento y diagnóstico del plan 2017 , al que se definió como un ‘plan de estudio nuevo con prácticas viejas’”. Con ese análisis se impulsaron reuniones con docentes organizadas por años y departamentos, para poner el foco en el egreso y agilizar las trayectorias académicas.

“Muchas cátedras comenzaron a implementar sistemas alternativos de evaluación, con modalidad continua, lo que favoreció una mayor participación estudiantil y permitió acelerar el cursado de las distintas asignaturas”, detalló Mussuto.

Además, en relación al Plan 90, se desarrollaron estrategias específicas orientadas a facilitar la finalización de estudios: “Se implementaron dispositivos para beneficiar el rápido egreso, como la posibilidad de recursar materias ya cursadas, consultas especiales y programas específicos destinados a estos estudiantes”, señaló el secretario.

El impacto de estas políticas no solo se refleja en los números, sino también en el significado institucional. “Siempre es una gran alegría contar con más egresados de nuestra Facultad. Nos llena de orgullo y nos desafía a seguir profundizando estos procesos para que se continúe facilitando el egreso”, expresó Mussuto.