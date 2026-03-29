Una generación que no mira para otro lado

La ONG puso el foco en los abortos registrados desde 2021 y reclamó más contención para mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad.

Por día, en Argentina, faltan al menos 215 personas. No es una metáfora: es el promedio de abortos registrados en el sistema público de salud entre 2021 y 2024, tras la sanción de la Ley N.º 27.610. En ese período, se contabilizan aproximadamente 314.000 abortos, que, en términos porcentuales, representan cerca del 22% de los embarazos: uno de cada cinco.

Estos datos, que reflejan sólo una parte de la realidad —la del sistema público—, deberían al menos invitarnos a una reflexión profunda. Cada 25 de marzo, desde hace ya varios años, distintas organizaciones de la sociedad civil vuelven a poner este tema sobre la mesa. No como un gesto simbólico, sino como un recordatorio de una deuda que persiste: la defensa de la vida de los más indefensos y el acompañamiento real a sus familias.

Nuestra participación en Frente Joven no es casual Como muchos jóvenes argentinos, entendimos que la única forma de incidir en la realidad es involucrarse. Somos parte de una ONG que busca construir una sociedad más digna a partir del compromiso de los jóvenes: Frente Joven.

Frente Joven 1 Voluntarios junto al Dip. Santiago Santurio en la firma del Acta del Compromiso de los legisladores por el trabajo por las dos Vidas - 26 de Marzo Frente Joven En Frente Joven nos formamos para poder estar en los grandes debates nacionales, buscar la verdad y aprender a acompañar. ¿Cómo lo hacemos? A través de nuestros proyectos sociales: “Defensores de mamás” que acompaña a mujeres en barrios carenciados durante su embarazo, “Crecer” donde se acompañaba niños desde los 5 a los 12 años en el desarrollo integral, y”Jóvenes Dirigentes” un programa que busca formar jóvenes los temas políticos y sociales.

Rente Joven 2 Milagros Calvi, coordinadora de la sede Frente Joven Buenos Aires presentando en el Congreso el Acta de firma de Compromiso. Frente Joven A través de estos 15 años que lleva trabajando la Asociación en el país hemos visto que el problema no se agota en los números. Detrás de cada aborto hay una mujer, muchas veces atravesada por situaciones de vulnerabilidad, violencia o soledad. La promesa de un sistema que acompañe integralmente dista de cumplirse. En no pocos casos, lo que aparece es una respuesta rápida frente a un conflicto complejo, sin abordar sus causas profundas: la falta de contención, la ausencia de redes, la impunidad frente a la violencia. Allí es donde nos hacemos presentes, junto a una red de organizaciones que con las mismas convicciones buscan acompañar a las madres y cuidar de la vida como valor fundamental y sacral.