Una cadena de supermercados comenzó a vender ropa H&M: ¿Llega a Mendoza?

Una reconocida cadena de supermercados con sede en Mendoza empezó a vender ropa de la marca internacional.

La cadena de supermercados Coto sumó a su oferta una línea de indumentaria de la reconocida marca sueca H&M, que ya puede encontrarse en un conjunto de locales seleccionados. La iniciativa responde al creciente interés por productos de marcas internacionales y a un escenario comercial más abierto para la importación.

Por el momento, la ropa de H&M está disponible únicamente en algunos hipermercados de Coto, entre ellos los ubicados en Abasto, Ciudadela, Nordelta, Tortugas, Moreno y Mar del Plata, en Buenos Aires. Sin embargo, una posible llegada a Mendoza de esta indumentaria se podría dar pronto ya que estos productos pueden demorar en llegar a las sucursales del interior del país.

La exhibición se realiza en espacios especialmente acondicionados dentro de cada tienda, por lo que por ahora, la colección no se vende a través de la plataforma online del supermercado.

La marca de origen sueco es muy popular en países vecinos como Chile y de allí los mendocinos han decidido comprar mucha indumentaria en las tiendas de ese país a un precio muy accesible y es por eso que tiene buena fama en nuestro país.

Se trata de uno de los supermercados más importantes de la provincia Foto: Coto Supermercados Coto y una novedad para sus clientes. Precios de la ropa H&M en supermercados Los primeros relevamientos realizados por clientes y compartidos en redes sociales indican que los precios son competitivos si se los compara con los valores habituales del mercado. Según esas publicaciones, pueden encontrarse: