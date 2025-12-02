Una cadena de supermercados comenzó a vender ropa H&M: ¿Llega a Mendoza?
Una reconocida cadena de supermercados con sede en Mendoza empezó a vender ropa de la marca internacional.
La cadena de supermercados Coto sumó a su oferta una línea de indumentaria de la reconocida marca sueca H&M, que ya puede encontrarse en un conjunto de locales seleccionados. La iniciativa responde al creciente interés por productos de marcas internacionales y a un escenario comercial más abierto para la importación.
Por el momento, la ropa de H&M está disponible únicamente en algunos hipermercados de Coto, entre ellos los ubicados en Abasto, Ciudadela, Nordelta, Tortugas, Moreno y Mar del Plata, en Buenos Aires. Sin embargo, una posible llegada a Mendoza de esta indumentaria se podría dar pronto ya que estos productos pueden demorar en llegar a las sucursales del interior del país.
La exhibición se realiza en espacios especialmente acondicionados dentro de cada tienda, por lo que por ahora, la colección no se vende a través de la plataforma online del supermercado.
La marca de origen sueco es muy popular en países vecinos como Chile y de allí los mendocinos han decidido comprar mucha indumentaria en las tiendas de ese país a un precio muy accesible y es por eso que tiene buena fama en nuestro país.
Precios de la ropa H&M en supermercados
Los primeros relevamientos realizados por clientes y compartidos en redes sociales indican que los precios son competitivos si se los compara con los valores habituales del mercado. Según esas publicaciones, pueden encontrarse:
Remeras desde aproximadamente $20.000
-
Camisas cercanas a $40.000
-
Pantalones que parten de unos $46.000
-
Otras prendas —como vestidos o pantalones adicionales— en torno a los $45.999
La incorporación de H&M a las góndolas de Coto representa un cambio llamativo para el retail local. Por un lado, permite a los consumidores acceder a indumentaria importada sin recurrir a envíos internacionales. Por otro, muestra cómo las grandes cadenas buscan diversificar su catálogo más allá de los productos tradicionales de supermercado.
Este tipo de iniciativas podría intensificar la competencia dentro del sector textil, donde los fabricantes nacionales ya vienen enfrentando el desafío de adaptarse a la mayor presencia de productos importados. Para el público, en cambio, supone una oportunidad para adquirir prendas de una marca global a precios relativamente accesibles.