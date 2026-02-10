Un video mostró la evolución de Argentina y se volvió viral: desde la colonización hasta el Mundial 2022
El video muestra momentos que marcaron la historia del país, como la Guerra de Malvinas, el 2001 y el conflicto del campo en 2008.
En las últimas horas, se viralizó un video que muestra un recorrido de más de 500 años. Se trata de la evolución de Argentina, que va desde el periodo prehispánico hasta el festejo del Mundial 2022.
El video, realizado con Inteligencia Artificial, fue compartido y reposteado por distintos usuarios. Comienza en Pucará de Tilcara, con la expansión Inca, en el año 1480, y continua con la llegada de los españoles en 1516.
Te Podría Interesar
Mirá el video de la evolución de Argentina que se hizo viral
En su recorrido, muestra cómo comenzó a edificarse lo que hoy es nuestro país: la fundación de Buenos Aires, el Virreinato del Río de la Plata, la Revolución de Mayo y la Conquista del desierto.
También menciona hechos políticos, como La Mazorca, el primer gobierno radical, el peronismo, la dictadura militar, el retorno a la democracia, la era menemista.
Por otro lado, muestra momentos que marcaron la historia argentina, como la Guerra de Malvinas (en el video llamada "Malvinas Facklands War", lo cual fue criticado en los comentarios), el 2001 y el conflicto del campo en 2008.