Último día de marzo en Anses: qué ayudas se pueden cobrar este martes 31

La Anses cierra marzo sin nuevos pagos atados a la terminación del DNI. Este martes 31 siguen vigentes las asignaciones que se cobran para todas las terminaciones de documento.

El calendario de pagos de la Anses llegó a su último día de marzo y este martes 31 el organismo mantiene activas únicamente aquellas ayudas que no requieren una terminación específica del DNI para ser cobradas. De esta manera, el cierre del mes ya no está marcado por un cronograma segmentado por documento, sino por prestaciones que continúan disponibles para todos los beneficiarios que cumplan con los requisitos establecidos.

En esta jornada, las ayudas que siguen vigentes son las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas y las Asignaciones de pago único por Matrimonio, Adopción y Nacimiento. En ambos casos, se trata de beneficios que no se abonan según la finalización del documento, por lo que pueden ser cobrados por todas las terminaciones de DNI dentro del período de pago habilitado por la Anses.

Créditos Anses Jubilados - Portada Las Anses mantiene vigentes en el último día del mes las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas y las Asignaciones de pago único. ANSES De esta manera, la Anses ya completó durante marzo el pago de las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo, la Asignación Familiar por Hijo y la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo, la Asignación por Prenatal y la Asignación por Maternidad, las Pensiones No Contributivas y Desempleo Plan 1.