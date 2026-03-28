Anses habilitó el retiro voluntario: cómo funciona, quiénes aplican y cuánto pagan

El retiro voluntario en la Anses ya está en marcha tras la aprobación del Gobierno nacional. El programa apunta a reducir la estructura estatal mediante acuerdos individuales con trabajadores, en línea con la política de ajuste impulsada por Javier Milei.

La medida fue oficializada a través de la Resolución 68/2026 y se implementa bajo el denominado Plan de Retiros de Voluntad Recíproca (RVR). Este esquema se basa en el artículo 241 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744, que establece la desvinculación por acuerdo entre ambas partes, sin que exista despido ni renuncia unilateral.

El procedimiento tiene pasos formales obligatorios. El acuerdo debe realizarse mediante escritura pública o ante autoridad judicial o administrativa laboral. Luego, es necesario presentarlo ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria para su homologación: sin ese aval, el trámite no tiene validez.

Los trabajadores de Anses deben cumplir una serie de requisitos para poder acceder al retiro voluntario.

El plan está dirigido a trabajadores con al menos dos años de antigüedad dentro del organismo previsional. Sin embargo, no se trata de un derecho automático: cada solicitud será evaluada y puede ser rechazada por Anses.

Además, la adhesión es estrictamente voluntaria y no genera garantías para quienes decidan postularse.

Quiénes no pueden acceder al plan

La normativa fija exclusiones específicas, incluso para quienes cumplen con la antigüedad mínima. No podrán adherirse:

Empleados procesados o condenados por delitos contra la administración pública

Trabajadores con sumarios o procesos disciplinarios en curso

Personas que ya iniciaron su jubilación o presentaron renuncia

Quienes superen los 62 años al momento de solicitarlo

Empleados con juicios laborales abiertos contra ANSES (salvo desistimiento)

Personal con cargos sindicales vigentes, si no renuncian previamente

Trabajadores en situación irregular o con sumarios sin resolución

El objetivo es evitar que el programa se utilice para resolver conflictos previos o situaciones administrativas complejas.

Hasta cuándo hay tiempo para adherirse

El plazo para sumarse al retiro voluntario está abierto hasta el 5 de abril de 2026 inclusive.

En casos de licencia por vacaciones o maternidad, la firma del acuerdo podrá postergarse hasta la finalización de ese período.

Cuánto se cobra por el retiro voluntario en ANSES

Quienes adhieran recibirán una gratificación extraordinaria de egreso, calculada según la antigüedad en el organismo.

La fórmula establece el pago del 90% de un salario bruto por cada año trabajado, incluyendo fracciones mayores a tres meses.

Por ejemplo:

Un empleado con 10 años de antigüedad cobrará el equivalente a 9 sueldos brutos

Si tiene 10 años y más de 3 meses, suma otro 90% adicional

El beneficio tiene un tope máximo de 24 haberes brutos, sin importar la antigüedad total.

Cómo se paga

Hasta $80 millones: se abona en una sola cuota

Más de ese monto: se paga en dos cuotas mensuales, iguales y consecutivas

El plan forma parte de la estrategia oficial para achicar el tamaño del Estado sin recurrir a despidos masivos, priorizando acuerdos voluntarios con el personal.