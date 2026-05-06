Tres figuras de Mendoza fueron distinguidas en los Premios Konex 2026

La nueva edición de los Premios Konex volvió a poner a Mendoza en el mapa académico nacional. Entre las 100 personalidades elegidas por el Gran Jurado en Humanidades Argentinas aparecen tres figuras con fuerte vínculo con la Universidad Nacional de Cuyo: María Gabriela Ábalos, Fernanda Beigel y Alejandro Pérez Hualde.

Los tres recibirán el Diploma al Mérito en una ceremonia prevista para el martes 8 de septiembre, a las 19, en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

La distinción reconoce la actuación de referentes de distintas áreas durante la década 2016-2025. En esta oportunidad, la Fundación Konex seleccionó a especialistas de las Humanidades en 21 disciplinas. La cifra tiene una particularidad: si bien el esquema tradicional contempla 20 categorías, este año el jurado incorporó de manera excepcional el área de Estudios de Género. También se incluyeron disciplinas vinculadas a la Historia, que hasta 2014 habían sido consideradas dentro de la actividad Letras.

María Gabriela Ábalos fue distinguida en la categoría Derecho Constitucional e Internacional Público. Doctora en Ciencias Jurídicas y Sociales, profesora titular de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la UNCUYO y jueza del Tribunal de Gestión Judicial Asociada a lo Tributario, su trayectoria combina investigación, docencia y ejercicio judicial. La universidad también recordó que obtuvo un posdoctorado en la Universidad de Bologna y que en 2024 fue incorporada a la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas.

En su valoración del reconocimiento, Gabriela Ábalos puso el foco en el impacto que puede tener para otras profesionales del interior del país. “Este premio puede servir de aliciente para las mujeres y de provincia que, siendo más jóvenes que yo, por ejemplo, tomen esta mención como un incentivo para seguir estudiando, investigando, enseñando”, afirmó. Su presencia en la nómina la ubica junto a otros nombres de peso del derecho público argentino, como Víctor Abramovich, Alejandro Chehtman, Laura Clérico y María Angélica Gelli.

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Fernanda Beigel integra el quinteto de Sociología. Es socióloga, doctora en Ciencias Políticas y Sociales, investigadora superior del CONICET y profesora titular efectiva de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCUYO. Su trabajo se vincula con la sociología de la ciencia, la circulación internacional del conocimiento y los sistemas de evaluación científica. Además, presidió el comité asesor de la UNESCO que elaboró la recomendación sobre ciencia abierta, un antecedente que le dio proyección internacional.

Por su parte, Fernanda Beigel afirmó que: "Para mí fue emocionante verme como mujer de nuestra provincia y parte del CONICET, que, por otra parte, viene sufriendo embates muy fuertes en cuanto a su financiamiento, y que este premio destaque a las humanidades, también en las ciencias sociales, me parece de gran relevancia para la situación actual de nuestro sistema científico argentino. Por otro lado, el hecho de que nuestra universidad y el CCT Mendoza, donde trabajo en el INCIHUSA, también formen parte de las trayectorias que se destacan en sociología, me hizo sentir realmente, bueno, que de alguna manera se puede aportar un granito de arena a poder fortalecer la importancia o la valoración que tiene la Universidad Pública Argentina".

El tercer nombre vinculado a Mendoza es Alejandro Pérez Hualde, reconocido en Derecho Administrativo, Tributario y Laboral. Abogado, doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales y exministro de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, es señalado por la UNCUYO como una referencia en Derecho Administrativo. Su trayectoria incluye actividad académica, participación en instituciones jurídicas y una extensa carrera ligada al debate público sobre el derecho y el funcionamiento del Estado.

Finalmente, Alejandro Pérez Hualde dijo: "Estoy muy agradecido con la Fundación Konex, tanto por mí como por la inclusión de amigas como las incluidas en Constitucional y Sociología. Es un reconocimiento que no esperaba, en modo alguno, y mucho menos desde Buenos Aires. Los provincianos nos sentimos lejos, pero estas cosas nos acercan, nos unen, amplían nuestro campo de acción y nos alientan fuertemente a seguir adelante con nuestra actividad académica en los distintos lugares de nuestro querido país, ¡al cual le debemos tanto!".

“Lo tomo como un compromiso a continuar en la tarea de procurar el mejoramiento de nuestras instituciones, en especial desde los tramos universitarios que nos toca hoy fortalecer”, expresó, y agradeció “a quienes han participado en esa decisión que me honra más allá de cualquier expectativa”.

Una edición con fuerte presencia del CONICET

La edición 2026 también tiene otro dato relevante: 58 de las 100 personalidades distinguidas pertenecen al CONICET, según informó el propio organismo.

El Gran Jurado está presidido por Aída Kemelmajer de Carlucci, con Pablo Gerchunoff como secretario general y José Emilio Burucúa como invitado especial. Luego de la entrega de los Diplomas al Mérito, el jurado deberá elegir los Konex de Platino de cada disciplina y, entre ellos, al Konex de Brillante, el máximo reconocimiento de la edición.