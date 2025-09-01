Tras la nieve y la lluvia, el "calor" ya tiene fecha de regreso en Mendoza

El fin de semana cambió la postal mendocina. Llovió de manera pareja, la cordillera y el centro mendocino se tiñó de blanco y el termómetro se quedó corto en muchas zonas. La Tormenta de Santa Rosa ordenó planes puertas adentro y devolvió abrigos al placard. Ahora todos se preguntan: ¿cuándo se siente de nuevo el calor ?

Las proyecciones que siguen los servicios de pronóstico hablan de un regreso gradual. No habrá golpes de escena, sino una escalera corta. Las mañanas seguirán frescas unos días. Las tardes sumarán grados paso a paso. El alivio será visible a mitad de la próxima semana, cuando el ambiente empiece a templar de manera sostenida y la rutina recupere aire libre con menos capas.

Los modelos coinciden en un punto clave: el miércoles 10 de septiembre se perfila como la primera tarde templada con todas las letras. En el llano, la máxima rondaría los 22 °C . En áreas más altas, el registro quedaría un poco por debajo. No será un verano adelantado, pero sí un respiro. Buen momento para retomar caminatas cortas, plazas y almuerzos al sol.

La amplitud térmica seguirá marcada, así que conviene salir por la mañana con una campera liviana y, hacia media tarde, pasar a prendas más sueltas. En escuelas, clubes y trabajos a cielo abierto, el juego de capas va a ser la regla. Un detalle: si el viento rota y seca la atmósfera, la sensación puede mejorar incluso con la misma cifra en el termómetro.

Después del primer guiño cálido, asoman vaivenes. El jueves 11 la máxima volvería a ubicarse cerca de 17 °C, con nubosidad variable y una sensación algo más fresca. El viernes 12 recuperaría terreno y se ubicaría alrededor de 20 °C, un número intermedio que acomoda la semana.

El sábado 13 sumaría otro peldaño, en torno a 21 °C, con ratos de sol y aire más seco. El salto más claro llegaría el domingo 14, con picos próximos a 26 °C en zonas urbanas y una tarde que se sentirá a “veranito”. Para quienes miran franjas horarias, la ventana más templada se concentrará entre media tarde y el atardecer. Como siempre en Mendoza, el comportamiento final puede ajustarse por nubosidad y viento en el día.

Consejos simples para planificar sin sobresaltos

Mendoza cambia de humor rápido. Dos señales ayudan a leer cada jornada. La nubosidad manda sobre la temperatura: cielo limpio a primera hora vale como aviso de tarde más amable; un aumento de nubes después del mediodía recorta el repunte. El viento decide la sensación: una brisa persistente baja un par de grados en el cuerpo. La altitud también pesa. En la precordillera, el amanecer es más frío y la tarde demora en templar.

¿Qué conviene hacer? Vestirse por capas, hidratarse y evitar esfuerzos largos en la franja más cálida del domingo. Si hay salidas con niñas y adultos mayores, sumar gorra y protector. Para actividades a cielo abierto, revisar el parte durante la mañana y confirmar si habrá viento o nubes en el horario elegido.

Se hace esperar un poco el calor

El cambio de tiempo también toca la vida diaria. Comercios y espacios gastronómicos ya miran el miércoles como punto de quiebre. Crecen las consultas por mesas al aire libre, paseos breves y reservas en bodegas. En escuelas, los recreos serán más cómodos y las clases de educación física podrán volver a patios y canchas. Quienes dependen del transporte público harán bien en cargar una prenda fina por la mañana y guardarla al regreso. En parques y circuitos urbanos, los fines de semana volverán a poblarse de caminantes, bicicletas y mates en ronda. La clave será organizar compras y trámites para los tramos templados, y tener un plan B si la nubosidad se espesa y el “veranito” se modera un par de grados.

Lo que viene no pinta extremos, pero sí el final del tramo frío que dejó el temporal. Septiembre suele ordenar el clima mendocino: menos nubarrones persistentes, más ratos de sol y noches que se aflojan de a poco. En esa línea, el miércoles marcará la bisagra; el jueves ofrecerá una pausa fresca; viernes y sábado acompañarán con moderación; y el domingo regalará la tarde más cálida. Si hay eventos, excursiones o tareas largas a cielo abierto, conviene confirmar el parte del día y prestar atención al viento. Con ese mapa en mano, Mendoza sale de la foto de lluvia y nieve y se encamina a un regreso paulatino del calor, justo cuando la primavera ya asoma entre los árboles y la agenda de calle pide pista.