Virus y alergias en Mendoza: precauciones, tratamientos y otras recomendaciones

En Mendoza, la combinación de alergias estacionales y la circulación de múltiples virus respiratorios genera un escenario complejo para la salud. Los cambios bruscos de temperatura, la humedad tras la tormenta de Santa Rosa y las nevadas recientes aumentaron el estrés térmico y favorecieron tanto las infecciones como las consultas médicas en la provincia.

Las variaciones de clima que atravesó Mendoza en las últimas semanas con tormentas, nevadas y humedad inusual dispararon los cuadros respiratorios que colmaron las consultas médicas. El médico alergista Miguel Lisanti dialogó con MDZ y aseguró: “Las infecciones virales han crecido con cambios climáticos que son distintos a lo que marca la historia de Mendoza”.

Uno de los puntos más mencionados por el especialista fue cómo diferenciar una alergia de una enfermedad viral. “Las dos pueden producir picazón nasal, estornudos, secreción nasal y tos. También picazón en los ojos. Pero la alergia no da fiebre , mientras que las enfermedades virales sí”, explicó Lisanti. Según detalló, hoy circulan cerca de 200 virus respiratorios en la antesala de la primavera mendocina.

En relación a la fiebre , Lisanti recomendó no apurarse con los medicamentos: “Hay que dejar trabajar a la fiebre porque es cuando el organismo ataca al virus de forma natural. Mantenerla entre 38 y 38,5 grados es lo indicado”, destacó. Además, aclaró que en el 90% de los casos no hace falta usar amoxicilina: “El error es administrar antibióticos y generar resistencia. Eso mata la flora intestinal, que es nuestra segunda defensa”, enfatizó el especialista en alergias.

Respecto al contagio, el médico señaló a los niños como los principales vectores: “Los más chicos llevan los virus, sobre todo por los contactos que tienen en la escuela y los padres saben quién está con fiebre porque lo ven en los grupos de WhatsApp del colegio”, dijo Lisanti. También destacó que las vacaciones de invierno ayudaron a bajar casos porque los chicos no estuvieron en contacto escolar.

Medicaciones y situación sanitaria

Lisanti recomendó no automedicarse con corticoides ni con fármacos que terminan en “D”, que suelen tener vasoconstrictores y pueden complicar a quienes tienen presión alta. En cambio, sí sugirió el uso de antihistamínicos para quienes sufren alergias. “No estoy en contra de la automedicación, todos tienen un botiquín en casa, pero hay que saber qué usar y qué no”, subrayó.

Asma alergia.jpg Los niños son los principales vectores de los virus respiratorios y suelen contagiarse en la escuela o en espacios de contacto cercano. GETTY IMAGES

La situación en los hospitales también refleja este escenario. Según Lisanti, “hay consultas cada vez más crecientes en el Notti y otros nosocomios”. El especialista agregó que muchas familias optan por el sistema público no solo por el costo, sino también porque allí reciben los medicamentos.

Finalmente, advirtió que los más vulnerables son los extremos de edad. “Los chicos tienen que enfermarse porque deben generar anticuerpos, pero siempre con control. Y hay que tener especial cuidado con los más jóvenes y los más ancianos”, concluyó.