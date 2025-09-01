Pronóstico: en qué provincias rigen este lunes las alertas por tormentas, lluvias y vientos
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene advertencias amarillas en distintas provincias por tormentas, lluvias y vientos, aunque con menor intensidad que el fin de semana.
Este lunes 1 de septiembre las condiciones meteorológicas se presentan más estables que en jornadas anteriores, aunque el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigentes alertas amarillas por tormentas, lluvias y vientos en distintas provincias del país.
En el noreste y centro del país rige una alerta amarilla por tormentas que afecta al noreste de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones. El SMN informó que "el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las tormentas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y ocasional granizo". Los acumulados previstos se ubican entre 30 y 70 milímetros, con la posibilidad de superarse en sectores puntuales.
En el sur de la provincia de Buenos Aires se emitió una alerta amarilla por lluvias. Según el organismo, se esperan precipitaciones de intensidad moderada a localmente fuerte, con valores acumulados de entre 30 y 70 milímetros. No se descartan tormentas embebidas en la región.
Por otro lado, en sectores cordilleranos de La Rioja, Catamarca, Tucumán y partes de Salta, rige una alerta amarilla por vientos. Allí, el SMN anticipa vientos del noroeste con velocidades entre 50 y 70 km/h y ráfagas que podrían superar los 90 km/h, especialmente en los niveles más altos.
En el resto del país no se esperan fenómenos meteorológicos significativos, por lo que se prevén jornadas estables y con temperaturas acordes a la época.
Las máximas y mínimas para cada provincia:
- Buenos Aires: mínima de 8°, máxima de 16°.
- Catamarca: mínima de 6°, máxima de 23°.
- Chaco: mínima de 15°, máxima de 29°.
- Chubut: mínima de 4°, máxima de 14°.
- Córdoba: mínima de 8°, máxima de 23°.
- Corrientes: mínima de 18°, máxima de 27°.
- Entre Ríos: mínima de 9°, máxima de 22°.
- Formosa: mínima de 16°, máxima de 32°.
- Jujuy: mínima de 5°, máxima de 24°.
- La Pampa: mínima de 5°, máxima de 20°.
- La Rioja: mínima de 6°, máxima de 21°.
- Mendoza: mínima de 2°, máxima de 19°.
- Misiones: mínima de 18°, máxima de 27°.
- Neuquén: mínima de 4°, máxima de 15°.
- Río Negro: mínima de 5°, máxima de 16°.
- Salta: mínima de 5°, máxima de 24°.
- San Juan: mínima de 2°, máxima de 16°.
- San Luis: mínima de 5°, máxima de 19°.
- Santa Cruz: mínima de 0°, máxima de 5°.
- Santa Fe: mínima de 9°, máxima de 22°.
- Santiago del Estero: mínima de 7°, máxima de 27°.
- Tierra del Fuego: mínima de 0°, máxima de 5°.
- Tucumán: mínima de 6°, máxima de 27°.