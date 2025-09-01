Mendoza arranca septiembre con mejoras en el tiempo tras la Tormenta de Santa Rosa
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional indica que Mendoza comenzará septiembre con cielo parcialmente nublado, ascenso de la temperatura y sin alertas meteorológicas.
Tras un fin de semana sorpresivo con lluvias, fuertes vientos e incluso nevadas producto de la Tormenta de Santa Rosa, Mendoza iniciará la semana y el mes con condiciones más estables.
Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, este lunes 1 de septiembre se presentará con cielo parcialmente nublado, vientos moderados del noreste y una temperatura que oscilará entre los 5° de mínima y los 15° de máxima. En cordillera también se espera nubosidad parcial.
La provincia ya no tendrá alertas meteorológicas como en los días anteriores, lo que marca una mejora notable en el estado del tiempo. Aunque las temperaturas seguirán frescas, se anticipa un ascenso paulatino en las próximas jornadas.
Cómo seguirá el tiempo en Mendoza
El martes 2 de septiembre se mantendrá el buen tiempo, con poca nubosidad y un ascenso de la temperatura: la mínima será de 8° y la máxima alcanzará los 22°. Se prevén vientos moderados del sudeste y nubosidad parcial en la cordillera.
Durante el miércoles 3, el cielo estará mayormente nublado, con poco cambio en las marcas térmicas. La mínima será de 9° y la máxima de 21°, acompañadas por vientos leves del sector este.