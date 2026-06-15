Tras la muerte de Gaspi, cómo será el proceso para repatriar sus restos a la Argentina

Luego del trágico accidente entre dos helicópteros en Río de Janeiro que resultó en la muerte del youtuber " Gaspi ", las autoridades brasileñas revelaron que la policía local dispondrá de aproximadamente una semana para liberar los restos con el fin de repatriar su cuerpo a la Argentina.

A partir de ese momento, el traslado quedará a cargo de la familia de Gaspi ya que, de acuerdo a lo informado, el consulado argentino no posee una influencia directa en el proceso. Por lo tanto, el tiempo que dispongan sus familiares para repatriar el cuerpo será lo que tarde en volver al país.

Las autoridades de Río de Janeiro confirmaron formalmente este domingo la muerte del reconocido youtuber argentino Gaspi en el impactante siniestro aéreo que también se cobró la vida del cantante estadounidense Oliver Tree, el director de cine Lucas Vignale, Lucas Brito Chaves y los pilotos Alexandre Souza y Charles Marsillac (que manejaba el segundo helicóptero).

El trágico episodio tuvo lugar en la zona de Recreio dos Bandeirantes , una región costera ubicada en la zona oeste de la ciudad carioca, donde los equipos de emergencia trabajaron de manera intensa durante toda la jornada.

De acuerdo con el reporte, la ANAC resolvió aplicar la sanción mínima, equivalente a unos 8.000 reales, al considerar que se trataba de la primera notificación realizada al propietario de la aeronave .

La tragedia ocurrió este domingo alrededor de las 9 de la mañana, cuando dos helicópteros colisionaron en el aire y se precipitaron sobre el estacionamiento de una concesionaria de vehículos eléctricos BYD.

"Una de las aeronaves se incendió y, al estrellarse, impactó contra unos 20 vehículos eléctricos, que presentan un alto potencial de incendio. Logramos controlar el fuego, que fue extinguido, pero lamentablemente no hay sobrevivientes", declaró al diario O'Globo el teniente coronel Fabio Contreiras.

Choque helicopteros brasil

Tras el impacto, el fuego se propagó entre los vehículos estacionados, lo que derivó en nuevas explosiones y generó una columna de humo que pudo observarse desde varios kilómetros de distancia.

La muerte de Gaspi provocó una fuerte repercusión entre sus seguidores y en el mundo del streaming. Gaspar Prim Díaz se había convertido en una de las figuras más reconocidas de las redes sociales gracias a sus entrevistas callejeras y a un estilo irreverente que lo llevó a ganar una gran popularidad.