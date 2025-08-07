Toda la Argentina podrá disfrutar este fin de semana de una alineación planetaria poco común
A partir del 10 de agosto, una inusual alineación planetaria será visible en el horizonte antes del amanecer. Cuatro planetas podrán observarse a simple vista y otros dos requerirán binoculares.
El cielo de Argentina se prepara para un espectáculo astronómico inusual esta semana. A partir del domingo 10 de agosto, una alineación planetaria poco frecuente podrá apreciarse a simple vista durante el amanecer, acaparando el interés de aficionados y expertos.
En esta ocasión, serán seis los planetas que protagonizarán el evento: Mercurio, Júpiter, Venus, Saturno, Urano y Neptuno. Sin embargo, no todos podrán verse a simple vista. Mercurio, Júpiter, Venus y Saturno destacarán en el horizonte oriental sin necesidad de instrumentos especiales, mientras que Urano y Neptuno solo serán identificables mediante binoculares o un telescopio.
El fenómeno astronómico se extenderá durante varios días, con una ventana de observación que irá del 10 al 13 de agosto. Los especialistas indican que el momento ideal para disfrutarlo será alrededor de las 6:30 de la mañana, cuando la oscuridad de la noche empiece a ceder paso al amanecer y la atmósfera esté más estable para la observación.
El mejor punto de la alineación tendrá lugar el 12 de agosto, cuando Júpiter y Venus —los dos planetas más brillantes del cielo nocturno— se acercarán visualmente, generando un despliegue destacado junto a una Luna casi llena. Se recomienda elegir un sitio con horizonte despejado hacia el este y alejado de luces urbanas, para no perder detalle del fenómeno.
La visibilidad dependerá, como es habitual, de las condiciones climáticas y la ubicación de cada observador. Sin embargo, a diferencia de otros eventos que ocurren en una sola noche, este “desfile planetario” se podrá disfrutar durante varios días.
Por qué ocurre este fenómeno y qué significa “desfile planetario”
La NASA señala que el término “desfile planetario” describe de manera más precisa este tipo de configuraciones, ya que los planetas parecen desfilar a lo largo de la misma franja del cielo en diferentes alturas. Esta agrupación ocurre porque todos los planetas orbitan el Sol sobre un plano similar, el llamado plano de la eclíptica, por lo que, desde la Tierra, se ven distribuidos en un mismo sector del firmamento.
Solo algunos cuerpos celestes, como Mercurio, Júpiter, Venus y Saturno, se observan a simple vista. En cambio, Urano y Neptuno siempre requieren instrumentos ópticos. Estos eventos no son habituales y, cuando suceden, despiertan una fuerte expectativa en todo el mundo astronómico.