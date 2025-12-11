Tirzepatida, el medicamento que promete un antes y un después en el tratamiento de la obesidad y la diabetes

El laboratorio Adium presentó tirzepatida, un medicamento desarrollado por la empresa farmacéutica Lilly que promete "redefinir" la manera en la que se tratan las enfermedades de obesidad y diabetes , dos patologías que afectan a millones de personas en el mundo.

La presentación de la molécula, aprobada por la Administración Nacional de Medicamentos , Alimentos y Tecnologías (ANMAT), estuvo abierto a la prensa y se realizó en el Hotel Emperador. Allí estuvieron presentes Javier Hermida, Director Medico de Adium; Silvina Guaita, Gerente Médico de Adium Argentina; la Dra. Mónica Katz, especialista en obesidad ; el Dr. Jorge Tartaglione, médico cardiólogo y Javier Wasblat, Director de Acceso de Adium.

Según explicó la gerente médico Silvina Guaita, la tirzepatida es un agonista dual de los receptores GIP (Péptido insulinotrópico dependiente de glucosa) y GLP-1 (Péptido similar a glucagón tipo-1).

Por un lado, el GLP-1 reduce la ingesta de alimentos al aumentar la sensación de saciedad y enlentece el vaciamiento gástrico, además de potenciar la secreción de insulina. Sin embargo, lo novedoso está en el GIP, que actúa como un modulador del metabolismo del tejido adiposo -es decir, la grasa corporal- y de la eficiencia energética. Así, contruye a un mayor descenso de peso sostenido en el tiempo cuando se combina con la acción del GLP-1.

Con respecto a la aplicación, la tirzepatida es una solución inyectable que se administra a partir de los 18 años . Se aplica de manera subcutánea y con frecuencia semanal, en dosis que van desde los 2,5 mg a los 15mg para un esquema de tratamiento escalonado. Las dosis aumentan de acuerdo con la respuesta de cada paciente según la evaluación de su médico tratante. El producto se encuentra disponible en formato de lapicera prellenada multidosis, denominada KwikPen.

La diabetes junto con la hipertensión arterial, son las dos principales causas de insuficiencia renal crónica en Argentina. Foto: MDZ La diabetes junto con la hipertensión arterial, son las dos principales causas de insuficiencia renal crónica en Argentina. Foto: MDZ

Asimismo, el medicamento se utiliza para el tratamiento de la diabetes tipo 2 (DMT2) insuficientemente controlada y para el manejo crónico del peso en personas con obesidad (IMC ≥30) o sobrepeso (IMC ≥27) que además presenten una condición de salud relacionada (como hipertensión arterial, colesterol alto, enfermedad cardíaca, prediabetes o apnea del sueño).

Tirzepatida asegura un 25% de pérdida de peso y la reversión de la prediabetes

Guaita indicó que, a diferencia de la semaglutida (el famoso Ozempic), que garantiza un 16% de pérdida de peso, tirzepatida alcanzaría un 25%. Estos valores son más cercanos a los resultados que se obtienen a través del bypass gástrico, que es del 32%. Por su parte, la liraglutida asegura un 8%, y la modificación del estilo de vida -es decir, los hábitos saludables- solo logra entre un 3% y 5%.

Por otro lado, la Gerente Médico de Adium explicó que se habían realizado pruebas del medicamento en pacientes con prediabetes: "se logró revertir esa condición y lograr una glucemia normal", aseguró. Posteriormente, Javier Hermida, Director Medico de Adium, reiteró que el fármaco debe ser administrado por "supervisión médica responsable".

Con respecto al precio, las cuatro dosis mensuales cotizan a $780.000, según señaló Javier Wasblat, Director de Acceso de Adium. Frente a este dato, contó que desde el laboratorio habían comenzado a contactar prepagas y que estas habían sido "muy receptivas". “Nos sorprendió que quisieran cubrir algo que no tienen la necesidad de cubrir. Por ahora no tenemos cobertura, pero entiendo que la vamos a empezar a tener", amplió.

Un testimonio en primera persona: pesaba casi 100 kilos y bajó a 68

Luego de la presentación del medicamento, la Dra. Mónica Katz dialogó con la Dr Shiry Attie, medica y paciente del estudio clinico. Según lo que contó, Attie sufrió de sobrepeso toda su vida y la situación empeoraba en situaciones de estrés, como lo fue la pandemia. "No todo puede ser cuestión de voluntad, alguna ayuda debe existir", le había dicho a una amiga nutricionista. Esta fue la que le contó del ensayo clínico en el que se estaba probando la tirzepatida en pacientes argentinos.

“Las primeras dosis no sentí mucho y después se me limpió la cabeza. Deja de estar todo el tiempo la comida en la mente. Podía elegir: veía comida sobre la mesa y no me daban ganas", contó la Dra. Cuando comenzó la prueba, pesaba casi 100 kilos y logró bajar a 68 en un poco más de un año.

Obesidad.jpg El medicamento promete un 26% de pérdida de peso.

Este año la OMS retoma cifras del 2022 y sostiene que la obesidad adulta se ha duplicado desde los años 90, con 1 de cada 8 personas viviendo con obesidad. La Dra. Katz definió la situación de esta enfermedad como "un tsunami": la tercera parte del mundo tiene sobrepeso y su costo sanitario es "altísimo". "Hay una inercia política y muy poca demanda ciudadana. Hay un aumento de enfermedades crónicas como nunca", aseguró.

Katz afirmó también que, aun dejando el medicamento, se mantiene el 60% del peso perdido. "Con estos fármacos los pacientes aprenden a comer, porque encienden el stop y cambia su comportamiento, empiezan a comer en porciones más chicas", explicó. Por su parte, el Dr. Jorge Tartaglione sostuvo que es un medicamento "muy importante para los cardiólogos" y que ahora se siente "seguro frente a un paciente, porque lo puedo medicar".