Retiran un medicamento para la presión por contaminación

La FDA retiró más de once mil frascos del medicamento para prevenir problemas de salud por la contaminación con otros fármacos.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) decidió retirar más de 11.100 frascos de un medicamento que se usa para tratar la hipertensión. La decisión se tomó por la contaminación cruzada con un principio activo que se usa para reducir el colesterol.

Medicamento contaminado Los controles de calidad de la FDA identificaron trazas de una sustancia ajena a la fórmula en el producto terminado lo que puso en marcha un operativo de verificación de inventarios en farmacias, hospitales y distribuidores.

pastilla.jpg Retiran el medicamento por contaminación con otro fármaco. Según consta, se trata de tabletas comercializadas bajo el nombre Ziac, un remedio que combina bisoprolol fumarato (un betabloqueante) e hidroclorotiazida (un diurético), prescrito para el tratamiento de la presión arterial alta.

El motivo de este retiro fue la presencia de trazas de ezetimiba, ingrediente del fármaco para el colesterol. Los lotes que se vieron afectados corresponden a presentaciones que vencen entre noviembre de 2025 y mayo de 2026.

El riesgo de esta situación es de clase II lo que significa que se aplica cuando la exposición al producto contaminado "no es probable que cause consecuencias adversas en la salud". Esto significa que el riesgo para la salud es bajo.