Por cuánto lideró el rating Las Estrellas con ¿Quién es la máscara?

Las Estrellas apuesta a ¿Quién es la máscara? para liderar el rating. Aquí te contamos cómo fueron los números.

Las Estrellas conquista a la audiencia y lidera el rating con ¿Quién es la Máscara?. Se basa en el formato original surcoreano The King of Mask Singer y el programa fue adaptado por TelevisaUnivision junto a Endemol Shine Boomdog. En esta versión, celebridades de distintos ámbitos compiten disfrazadas y con máscaras que ocultan su identidad.

Durante cada emisión, cantan y actúan, mientras un panel de “investigadores” y el público intentan descubrir quién está detrás de cada disfraz. El show ha logrado consolidarse como un éxito en números.

51360272_414143999416380_5841358402240224683_n RATING. ¿Quién es la máscara? En su edición 2025 trajo novedades: una de más destacadas es el uso de tecnología de inteligencia artificial. Las cápsulas con pistas sobre los personajes, antes grabadas en video tradicional, ahora son generadas con IA.

El formato combina música, espectáculo y misterio, lo que lo hace atractivo para públicos de distintas edades. Además de las actuaciones y el disfraz, el suspenso de descubrir quién está bajo la máscara mantiene a la audiencia atenta. Esa mezcla de entretenimiento y sorpresa ha sido clave para su vigencia, episodio tras episodio.