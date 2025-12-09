Cuánto cobró Florinda Meza por una entrevista en la Argentina

Florinda Meza, quien interpretó a Doña Florinda en El Chavo del 8, estuvo en la televisión y charló con Moria Casán.

Días atrás, Florinda Meza sorprendió a todos con su aparición en la televisión argentina. La intérprete de Doña Florinda, en el popular programa creado por Roberto Gómez Bolaños -El Chavo del 8-, se sentó en el living del ciclo que conduce Moria Casán y habló de temas públicos como también privados.

Durante la charla con La One, Meza recordó a Chespirito y reveló detalles íntimos como, por ejemplo, cuándo fue la primera vez que estuvieron juntos en un hotel en 1977. "Fue un momento especial, pero no lo repetimos de inmediato”, confesó.

"Fue esa vez y nunca más volvió a suceder. No se me tiró encima ni me besó. Hablaba del gran vacío que tenía adentro”, añadió. También tocó otros temas como la relación de la actriz con los hijos de su ex pareja.

Moria Casán y Florinda Meza en La mañana con Moria Florinda Meza fue entrevistada por Moria Casán. Captura de pantalla Youtube Eltrece. ¿Cuánto cobró Florinda Meza por esta entrevista? En Ya Fue Todo (Jotax Digital), revelaron el monto. "Escuché por ahí que esta entrevista fue paga", comenzó diciendo Ale Castelo y añadió: "El canal puso toda la carne al asador en el programa de Moria porque escuché escuché que hubo una negociación. Que dijeron viene Doña Florinda a cambio de 20 mil dólares. Se puso la tarasca".