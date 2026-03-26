Su ex se quedó con su perra y estalló el conflicto

Una mujer denunció públicamente a su ex pareja por incumplir un acuerdo de tenencia compartida de su mascota , una perra llamada Fresia, y retenerla sin permitirle volver a verla. El caso fue expuesto a través de un video en el que la denunciante, Elena, relató los hechos y pidió colaboración para visibilizar la situación.

Según su testimonio, el conflicto se originó el domingo 22 de marzo, cuando su ex pareja se negó a entregar a Fresia mediante una intermediaria, como habían acordado previamente. “Hago público este video para denunciar que mi ex pareja se ha apropiado de mi perra , rompiendo el acuerdo de tenencia compartida que teníamos”, expresó. En ese sentido, agregó: “El domingo 22 de marzo, se negó a entregarla a través de la intermediaria, tratándola como un objeto de su propiedad”.

Elena remarcó que la situación no solo implica un desacuerdo entre partes, sino que también tiene un impacto emocional significativo . “Fresia no es un objeto, es mi apoyo emocional, especialmente después del fallecimiento de mis padres”, sostuvo. Asimismo, consideró que el uso de una mascota en el marco de una ruptura puede constituir una forma de daño emocional: “Utilizar a una mascota para ejercer poder o causar dolor tras una ruptura es una forma de violencia que no debe normalizarse”.

En el mismo mensaje, la denunciante hizo un llamado al entorno cercano de su ex pareja: “Hago un llamado a su entorno cercano para que lo ayuden a entrar en razón”. También insistió en que su principal preocupación es el bienestar del animal: “Mi prioridad es el bienestar de Fresia y no descansaré hasta volver a estar con ella”.

Desde el entorno legal de la denunciante, la abogada Gemina Aguilar, del estudio jurídico Koltes Aguilar Asociados, sostuvo que el objetivo principal es evitar una judicialización del conflicto. “Nuestro objetivo es llegar a un acuerdo extra judicial y evitar el litigio . Elena no pretende quedarse con la perrita, sino seguir con la tenencia compartida como lo estaban haciendo hasta el domingo”, explicó.

En esa línea, remarcó el enfoque sobre el estatus de los animales: “Los animales no son propiedad de nadie sino seres sintientes a quienes hay que respetar sus vínculos”. También señaló que, si bien no existe una normativa específica, sí hay antecedentes judiciales: “No hay normativa al respecto, pero sí precedentes que es en lo que nos basamos nosotras”.

Aguilar indicó que la expareja de Elena bloqueó toda forma de comunicación. Ante la falta de acuerdo, el caso podría avanzar en el ámbito judicial. “El no da muestras de querer conciliar, le queremos dar tiempo para evitar llegar a enfrentar un litigio. Mientras tanto ella no puede ver a la perra". En el caso de que no avance un acuerdo "empezará un proceso en el fuero de familia”, afirmó. Y agregó: “Si vamos a litigio el juez deberá expedirse. Nos fundamos en precedentes para regular la comunicación entre las dos personas para poder ver a la perra”.

Finalmente, la letrada mencionó que la otra parte manifestó sentirse afectada por la exposición pública, aunque sin ser identificada: “Él se siente difamado, pero nunca se lo ha nombrado”.