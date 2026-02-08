Mascotas y salud: la ciencia confirma su sorprendente capacidad para detectar cambios en las personas

Durante años, las historias sobre perros o gatos que “presienten” enfermedades o estados emocionales en sus dueños circularon como anécdotas difíciles de comprobar. Sin embargo, en la actualidad, la ciencia comenzó a respaldar muchas de estas observaciones con estudios que demuestran que las mascotas pueden percibir señales físicas y emocionales que pasan inadvertidas para los humanos.

Lejos de explicaciones sobrenaturales, investigadores coinciden en que esta capacidad está directamente relacionada con sentidos altamente desarrollados, especialmente el olfato y la sensibilidad al comportamiento humano. Gracias a ellos, perros y gatos logran identificar cambios sutiles en el organismo y en las rutinas de las personas con las que conviven.

Los animales domésticos están expuestos de forma constante al olor, la voz, los movimientos y los hábitos de sus dueños. Esta convivencia prolongada les permite detectar variaciones mínimas que, para una persona, pueden pasar desapercibidas.

En el caso de los perros, su olfato es uno de los más potentes del reino animal. Estudios científicos demostraron que pueden identificar compuestos químicos que el cuerpo humano libera ante determinadas enfermedades. Estas sustancias, conocidas como compuestos orgánicos volátiles, cambian cuando se producen alteraciones metabólicas, inflamaciones o infecciones.

Gracias a esta habilidad, se comprobó que algunos perros pueden alertar sobre la presencia de ciertos tipos de cáncer, descompensaciones en personas con diabetes o incluso anticipar crisis epilépticas. En ámbitos médicos y de investigación, esta capacidad dio lugar a programas de entrenamiento específicos.

Conductas que funcionan como señales tempranas

Los especialistas advierten que las mascotas no realizan diagnósticos, pero sí pueden actuar como un sistema de advertencia temprana. Cambios en el comportamiento habitual suelen ser la clave.

En los perros, conductas como un acercamiento insistente, inquietud repentina, ladridos sin causa aparente o una atención excesiva hacia una zona específica del cuerpo del dueño pueden estar vinculadas a la detección de una alteración física. En otros casos, se observa nerviosismo, jadeo constante o movimientos repetitivos frente a situaciones de estrés humano.

Estas respuestas no son universales ni automáticas, pero cuando se repiten sin una explicación clara, pueden ser una señal de que algo no está funcionando como de costumbre.

La sensibilidad emocional de los gatos

Aunque la mayoría de los estudios se concentraron en los perros, los gatos también demostraron una notable capacidad para percibir cambios emocionales. Veterinarios y especialistas en comportamiento animal observaron que estos felinos reaccionan ante estados como ansiedad, tristeza o estrés en sus dueños.

Algunos gatos incrementan el contacto físico, buscan permanecer cerca de la persona afectada o emiten vocalizaciones distintas a las habituales. Otros modifican sus rutinas, muestran inquietud o alteran su comportamiento frente a cambios en el tono de voz, el lenguaje corporal o el ritmo diario del hogar.

Si bien sus respuestas suelen ser más sutiles que las de los perros, también existen registros de gatos que reaccionan ante dolores físicos, fiebre u otras alteraciones orgánicas.

perro (1)

Un vínculo que va más allá de la compañía

La ciencia destaca que esta capacidad no surge de la nada, sino del vínculo estrecho entre humanos y animales. La observación constante, la rutina compartida y la adaptación mutua fortalecen una conexión que permite a las mascotas reconocer cuándo algo se altera.

Los especialistas coinciden en un punto fundamental: las mascotas no reemplazan la consulta médica ni los estudios clínicos, pero su comportamiento puede ser una herramienta valiosa para prestar atención a señales tempranas.