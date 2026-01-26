Shein y Temu: cuáles son los productos más elegidos por los argentinos en las compras online

El comercio está atravesando una transformación acelerada a partir del desembarco de las principales marcas chinas de e-commerce, Temu y Shein , pero también de Amazon y AliExpress . Se trata de un cambio en la forma de comprar, aunque también hay que destacar que esos productos llegan a las vidrieras argentinas y también "vuelan".

Los argentinos eligen esos productos por la conveniencia de precios y la posibilidad de encontrar opciones que no se consiguen en el país.

Los productos importados para uso personal aumentaron 275% el año pasado, y las perspectivas este año son de un incremento similar, sobre todo si el mercado asiático sigue reduciendo sus costos de producción.

En 2025, las importaciones por el sistema ‘puerta a puerta’ totalizaron los US$ 894 millones, según el Indec.

Pero la tendencia se va incrementado mes a mes, ya que en diciembre último se alcanzó un máximo histórico que superó los USD 100 millones.

Qué buscan los argentinos en Shein y Temu

Los 10 productos más comprados incluyen Ropa y calzado, y pueden verse cada vez más en distintos locales en todo el país. Es decir, que estos productos que llegan desde China no solamente captan la atención vía web, sino que también son comprados cuando llegan a las vidrieras argentinas con esas dos categorías como punta de lanza.

Detrás se ubican celulares, computadoras, consolas de videojuegos y accesorios electrónicos.

En la lista también hay juguetes; objetos para el hogar, muebles y productos para exterior, y maquillajes, perfumes y otros artículos de belleza y cuidado personal.

shein3 Shein crece cada vez más en Argentina. Imagen extraída de la web

Importaciones para abrir el mercado

El gobierno defiende la apertura del mercado para el ingreso de importaciones que antes no podían llegar al país, y dice que ayudará a bajar los precios y a que los argentinos tengan más opciones.

Eso incluye la rebaja de aranceles, pero también juega a favor el dólar estable, diferencias de precios de hasta 60%, el amplio catálogo de artículos al que se accede y el crecimiento de las plataformas chinas.

Entre los principales compradores en estas plataformas están los jóvenes, y los nuevos consumidores.

En 2025, 8% de los argentinos realizó por primera vez una compra internacional online.

En cuanto al transporte, el Correo Argentino pisa fuerte junto a empresas como Andreani, que lanzó servicios de courier para traer mercadería de los Estados Unidos (Miami, principalmente) y China.