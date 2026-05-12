Chau filas y papeles: cómo se cancelan ahora las inhibiciones en Mendoza

La cancelación de inhibiciones en Mendoza comenzó a realizarse de manera online y ya no será necesario hacer el trámite de forma presencial en las oficinas del Registro Público. La medida fue implementada por la Dirección de Registros Públicos y Archivo Judicial de la 1°, 3° y 4° Circunscripción Judicial y apunta a agilizar una gestión que hasta ahora implicaba más tiempo, papeles y traslados.

El nuevo sistema está destinado a personas que ya hayan cancelado la deuda que originó la inhibición y cuenten con el Formulario 13 firmado digitalmente por un juez. Con esa documentación podrán iniciar el trámite directamente desde internet a través del portal oficial del organismo.

La inhibición es una medida judicial que impide que una persona o empresa pueda disponer libremente de bienes registrables, como propiedades o vehículos. Una vez resuelta la deuda y obtenida la autorización judicial correspondiente, ahora el levantamiento podrá gestionarse completamente desde la web.

El procedimiento debe hacerse ingresando al portal oficial del Registro Público y Archivo Judicial a través de la página web del Poder Judicial de Mendoza. Para acceder, los usuarios deberán iniciar sesión utilizando “Mi Argentina”, “Mendoza por Mí” o Iurix Online en el caso de profesionales.

Luego del ingreso, la persona deberá dirigirse a la sección “Alta de Trámites” y seleccionar la opción “Cancelación de inhibición general”. Allí tendrá que completar los datos solicitados del Formulario 13 y elegir si el trámite será urgente o normal.

Además, será obligatorio adjuntar el oficio judicial en formato PDF con firma digital válida. Una vez confirmada toda la información, el sistema permitirá generar la solicitud y pagar online las tasas correspondientes, incluyendo la Tasa Retributiva y la Ley 6279.

Qué podrán hacer los usuarios

Con el número de trámite asignado, cada usuario podrá seguir el estado de la gestión desde la misma plataforma. También tendrá acceso para descargar documentación y recibir avisos y notificaciones mediante correo electrónico.

Desde el Poder Judicial aclararon que el trámite es personal y que cada ciudadano solamente podrá gestionar la cancelación de sus propias inhibiciones utilizando su usuario y contraseña. En cambio, abogados y escribanos sí podrán realizar trámites vinculados a terceros mediante sus perfiles profesionales habilitados.

Otro punto importante es que, en caso de existir más de una inhibición registrada a nombre de una misma persona, deberá iniciarse un trámite diferente por cada una. Esto implica también el pago individual de las tasas correspondientes en cada presentación.

Para quienes necesiten más información, el Poder Judicial informó que en el portal oficial del Registro Público y Archivo Judicial se encuentran disponibles tutoriales y explicaciones paso a paso para completar correctamente la cancelación de inhibiciones vía web.