Sexo y doble vida: "Casual", la comedia con Malena Guinzburg y Carlos Belloso que llega a calle Corrientes

Este miércoles, llega a calle Corrientes Casual , la filosa comedia ganadora del Concurso Contar 2026. Con un elenco estelar, que incluye a figuras de la talla de Carlos Belloso, Malena Guinzburg y Diego Gentile , la obra dirigida por Pablo Fábregas propone hacer reír a los espectadores con un celular como puerta de entrada a un mundo de secretos, y sexo, destapando una ola de prejuicios y redescubrimiento personal.

La obra escrita por Federico Viescas se estrena este miércoles 15 de abril en el Multiteatro (ubicado en calle Corrientes 1283). En diálogo con MDZ , su director, Pablo Fábregas , contó: “Es una comedia pensada, escrita y desarrollada como comedia. Hacemos todo para que realmente cause la carcajada y creo que lo logra. Y después porque te va a dar un tema de conversación a la salida”.

Al subir a las tablas, nos enteramos que la trama gira en torno a Leticia, una chica que cae en coma tras sufrir un accidente. Sin embargo, Leticia nunca aparece en escena. En cambio, sí lo hacen sus amigos: un abogado sin escrúpulos (Carlos Belloso), una médica al borde del colapso (Mica Lapegüe), una hippie fan del clona (Malena Guinzburg) y un agente inmobiliario insoportable (Diego Gentile).

“Para entender qué pasó, deciden revisar su celular. Pero lo que encuentran abre una puerta inesperada: una aplicación de encuentros casuales revela una vida secreta de Leticia que ninguno imaginaba. Entre el morbo y la culpa, la investigación se descontrola cuando las citas empiezan a llegar”, reza la sinopsis.

“Una versión desconocida de su amiga sale a la luz y los obliga a confrontar sus propios prejuicios para aceptarla. ¿Cuánto conocemos realmente a las personas que queremos? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a invadir la vida privada de los demás? Y, ya que estamos… ¿cómo es posible hacer un trío de a dos? Solo respuestas incorrectas”, cuestiona el texto de la comedia.

Es así que, a medida que la trama avanza, aparecen los personajes con los que Leticia supo vincularse antes del accidente. Ahí es cuando su expareja (Julián Ponce Campos) y dos de sus chongos (Lucas Wainraich y Claudio Martínez Bel) recientes se suben a las tablas para intentar resolver la situación.

Pablo Fábregas y el detrás de "Casual"

Obra Casual - Pablo Fábregas

En diálogo con MDZ, Pablo Fábregas confesó que lo que lo atrajo de la obra para dirigirla fue lo siguiente: “Me pasaron el guion y ya de entrada el planteo original de que haya un personaje muy importante que en realidad no está presente, eso ya me divertía mucho. Y cuando empecé a sentir que había una comedia argentina atrás de todo eso, con personalidad argentina, me ganó el corazón”.

“Cuando me junté con Federico Viescas, el autor, me dijo: ‘Mirá, yo quiero hablar sobre los prejuicios que tenemos’. Y creo que en la obra lo plasmamos muy bien. La obra habla de quién espero que vos seas, quién sos realmente, cuánto tuyo me estás mostrando, cuánto estás tapando y por qué tenemos que vivir tapando cosas y no mostrarnos naturalmente. Son cuatro energúmenos que se meten en el celular de una amiga para ir a descubrir algo fundamental, pero en el medio lo que hacen es hurgar en su intimidad y descubrir que esa Leticia no era una chica tan tranquilita”, contó Fábregas, sobre las temáticas que aborda Casual.

CASUAL, Pablo Fábregas Pablo Fábregas, el director de Casual. Gentileza Soy Prensa

Al ser consultado sobre si se sentía identificado con alguno de los personajes de la obra, Fábregas reveló: “Yo creo que cuando hacés comedia sos un poquito todos. Tenemos a un tipo que es un facho total; uno diría: "Me alejo de él", pero hay algo argentino en ese personaje que lo tenemos todos adentro. Malena, que hace de Sol, es una hippie que se hace la superada y tiene más problemas que nadie; también me siento reflejado en eso. Es la ansiedad que tenemos todos. Fernanda que trata de salir adelante y la realidad no la deja; uno que empuja para todos lados para sostener los platitos funcionando y se le caen todo el tiempo. Me siento representado en los cuatro y después tenemos tres personajes que vienen a romper todo”.

Ahora bien, mientras varios integrantes del elenco admitieron entre risas que revisarían el celular de un amigo en una situación extrema, Fábregas tomó distancia: aseguró que jamás invadiría ese terreno. Esa tensión entre curiosidad, morbo y límite moral es, justamente, una de las fibras que la obra toca con más puntería.

Un grupo atravesado por la curiosidad, el morbo y las relaciones actuales

Obra Casual | Entrevista a Malena Guinzburg y Carlos Belloso

Malena Guinzburg y Carlos Belloso también hablaron con MDZ y remarcaron que, sin duda, uno de los hallazgos de la obra está en el encuentro de personajes muy distintos, unidos por nada más que una amiga en común. La humorista, que se pone en la piel de la “amiga hippie”, contó: “No nos conocíamos de antes, sino que nos une una persona que está internada. Y yo soy su compañera de crochet. Soy una hippie un poco pasadita de vueltas”.

Belloso, por su parte, reveló: “Yo soy el jefe de la oficina. Tenemos un estudio jurídico; ella es mi asistente y tiene todas mis contraseñas del teléfono. Yo vengo a buscar esas contraseñas y no las puedo conseguir. Pero, al mismo tiempo, me voy enterando de cosas porque pasa algo, algo por lo que queremos saber qué es lo que hay dentro del teléfono. Conseguimos su teléfono y empezamos a explorar todo, y encontramos una aplicación de sexo casual”.

Ambos señalaron que, más allá de las diferencias entre los actores y los personajes que encarnan, todos comparten algo. “Todos tienen, me parece, un costado de bondad y, después, hay morbo, curiosidad. Me siento identificada”, expresó Guinzburg. Esa combinación es la que sostiene el ritmo de la comedia y evita que la historia se vuelva moralista. Nadie sale indemne, pero tampoco hay condena absoluta.

CASUAL, Malena Guinzburg Malena Guinzburg en Casual. Gentileza Soy Prensa

Además, Guinzburg confesó que comenzó a trabajar en la obra apenas la llamó el director. “Esta es una obra que se presentó en el concurso Contar, que es de los productores de teatro de AADET, ganadora entre más de 200. Y a mí lo primero que me convocó fue Pablo Fábregas, que es amigo y lo admiro mucho. Él me dijo: "Che, se va a hacer un semimontado". Semimontado es una obra que se lee, que la mostrás en el proceso de creación. Y me gustaba que fuese de un autor argentino, de Federico Viescas”, señaló, sobre su llegada al proyecto.

Luego de que se consolidara, comenzaron los ensayos con el elenco, afianzando su amistad, más allá del laburo sobre las tablas. “Yo pegué mucha onda con todos los del elenco. Hablamos con Diego Gentile y me dijo: "Che, si vos estás, yo estoy". Sabía que la iba a ir a pasar bien. Ya con él tenía asegurado los camarines divertidos”, contó entre risas Malena.

Mirá la entrevista a Claudio Martínez Bel, Julián Ponce Campos y Lucas Wainraich

Obra Casual - Claudio Martínez Bel, Julián Ponce Campos y Lucas Wainraich

En otra entrevista con Claudio Martínez Bel, Julián Ponce Campos y Lucas Wainraich, los actores coincidieron en que el gran motor del espectáculo es la risa, con un gag detrás del otro, en una obra de no mucho más que 1 hora. También aparece el costado incómodo: qué sabemos realmente de los otros, cuánto aceptamos de quienes queremos y hasta dónde estamos dispuestos a invadir los elementos personales del otro para confirmar nuestras sospechas.

Por su parte, Claudio Martínez Bel contó a MDZ que venía de hacer Ricardo III, además de su célebre paso por El Eternauta (Netflix), y que el salto a la comedia fue parte del atractivo principal. Según planteó, en un contexto social y económico complejo, una “obra de este tipo es lo que la gente necesita porque las risas le hacen bien al mundo”.

CASUAL, Carlos Belloso Carlos Belloso en Casual. Gentileza Soy Prensa

En la misma línea, Julián Ponce Campos destacó que el texto no solo trabaja el humor, sino también los prejuicios, la aceptación y aquello que cada uno decide mostrar. “Creo que es una hora de risa y también una hora de reflexión e introspección, a ver qué tanto estamos diciendo de nosotros mismos, qué tanto conocemos a nuestros amigos y, bueno, si los aceptaríamos en tal caso de que esto que estamos pensando de ellos, que no nos dicen, sea real”, comentó.

Con humor ácido, ritmo de comedia y un tema tan contemporáneo como la exposición de la vida privada, Casual se perfila como una de las propuestas teatrales más llamativas de la temporada. La promesa del equipo es clara: carcajadas aseguradas, pero también conversación a la salida.

Porque detrás del chiste, la obra deja flotando una incomodidad conocida: todos decimos defender la intimidad ajena, hasta que aparece la oportunidad de mirar.

Dónde ver Casual

Casual se estrena este miércoles 15 de abril en el Multiteatro, ubicado en calle Corrientes 1283, CABA. Las funciones tendrán lugar de miércoles a domingos a las 21 horas, con funciones extra a las 19 horas los sábados y domingos.

Las entradas están a la venta en Plateanet y en la boletería del teatro.

La producción está a cargo de Juan Manuel Caballé, Eloísa Cantón y Bruno Pedemonti; Coqui Faroni; Juan Iacoponi, Pablo Kompel y Ariel Stolier; Andy Ovsejevich; Tomás Rottemberg y Diego Scott.