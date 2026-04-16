Según el Indec, la canasta de crianza superó en marzo los $500.000
El Indec informó que la canasta de crianza alcanzó los $515.236 para bebes de un año y llegó a más de $676 mil en niños mayores.
El costo de criar a un hijo en Argentina volvió a escalar en marzo y ya supera ampliamente el medio millón de pesos mensual. Según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la canasta de crianza para menores de un año se ubicó en $515.236.
El informe también detalla que los gastos aumentan a medida que crece la edad: para niños de entre 1 y 3 años el costo fue de $616.046, mientras que para el tramo de 4 a 5 años alcanzó los $538.587.
En tanto, el mayor impacto se registra en el grupo de 6 a 12 años, donde el monto ascendió a $676.431.
Inflación según el Indec
La medición contempla dos componentes centrales: por un lado, los bienes y servicios necesarios para el desarrollo de niñas, niños y adolescentes, y por otro, el valor económico del tiempo dedicado a su cuidado.
En cuanto a los gastos directos, el organismo toma como referencia la Canasta Básica Total (CBT) del Gran Buenos Aires, que incluye alimentación, vestimenta, transporte, educación, salud y vivienda. A esto se suma la valorización del tiempo de cuidado, calculado en base a la remuneración del personal de casas particulares en tareas de asistencia.
El dato se conoce en un contexto inflacionario que continúa presionando sobre los ingresos familiares. De acuerdo al mismo organismo, el Índice de Precios al Consumidor registró en marzo un incremento del 3,4%, acumulando 9,4% en el primer trimestre del año.
Así, el informe vuelve a poner en evidencia el fuerte impacto del costo de vida en los hogares, especialmente en aquellos con hijos, donde los gastos mensuales continúan en alza y tensionan la economía cotidiana.