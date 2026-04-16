Según el Indec, la canasta de crianza superó en marzo los $500.000

El Indec informó que la canasta de crianza alcanzó los $515.236 para bebes de un año y llegó a más de $676 mil en niños mayores.

La canasta de crianza llegó a más de $500.000 para niños de hasta 1 año de edad, según datos del Indec.

El costo de criar a un hijo en Argentina volvió a escalar en marzo y ya supera ampliamente el medio millón de pesos mensual. Según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la canasta de crianza para menores de un año se ubicó en $515.236.

El informe también detalla que los gastos aumentan a medida que crece la edad: para niños de entre 1 y 3 años el costo fue de $616.046, mientras que para el tramo de 4 a 5 años alcanzó los $538.587.

En tanto, el mayor impacto se registra en el grupo de 6 a 12 años, donde el monto ascendió a $676.431.

Inflación según el Indec La medición contempla dos componentes centrales: por un lado, los bienes y servicios necesarios para el desarrollo de niñas, niños y adolescentes, y por otro, el valor económico del tiempo dedicado a su cuidado.

En cuanto a los gastos directos, el organismo toma como referencia la Canasta Básica Total (CBT) del Gran Buenos Aires, que incluye alimentación, vestimenta, transporte, educación, salud y vivienda. A esto se suma la valorización del tiempo de cuidado, calculado en base a la remuneración del personal de casas particulares en tareas de asistencia.