Se necesitan más de $400.000 para cubrir la canasta de crianza de un bebé de menos de un año

La canasta básica se obtiene sumando los costos de bienes y servicios y el cuidado.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) reveló este viernes los datos de la canasta de crianza, que se obtiene sumando los costos de bienes y servicios y el cuidado. Según se informó, la crianza de un bebé de menos de un año fue de $441.173 en octubre.

El costo de los bienes y servicios para un menor de un año es de $137.485, mientras que los costos de cuidado corresponden a $303.687. El resultado de la suma es mayor que la canasta básica total por adulto equivalente, que es de $380.858.

Por su parte, el valor de la crianza de un niño entre 1 y 3 años fue un poco mayor: $524.597. El número surge de los $177.526 por bienes y servicios y los $347.071 de costos de cuidado.

Cuánto cuesta criar a un menor en edad escolar El índice marca una leve baja para los menores de entre 4 y 5 años, con un valor total de $443.020 que surgen de los $226.100 de los bienes y servicios y $216.920 del costo del cuidado.