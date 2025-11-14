Se necesitan más de $400.000 para cubrir la canasta de crianza de un bebé de menos de un año
Los gastos para cubrir la canasta de crianza de un menor de un año son mayores a la canasta básica total por adulto equivalente, que es de $380.858.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) reveló este viernes los datos de la canasta de crianza, que se obtiene sumando los costos de bienes y servicios y el cuidado. Según se informó, la crianza de un bebé de menos de un año fue de $441.173 en octubre.
El costo de los bienes y servicios para un menor de un año es de $137.485, mientras que los costos de cuidado corresponden a $303.687. El resultado de la suma es mayor que la canasta básica total por adulto equivalente, que es de $380.858.
Por su parte, el valor de la crianza de un niño entre 1 y 3 años fue un poco mayor: $524.597. El número surge de los $177.526 por bienes y servicios y los $347.071 de costos de cuidado.
Cuánto cuesta criar a un menor en edad escolar
El índice marca una leve baja para los menores de entre 4 y 5 años, con un valor total de $443.020 que surgen de los $226.100 de los bienes y servicios y $216.920 del costo del cuidado.
Para los que cursan la educación primaria, entre 6 y 12 años, el valor vuelve a escalar a un total de $557.173 total. En el desagregado, el mismo informe señala que $280.478 corresponden a los bienes y servicios y $276.695 a los costos del cuidado.