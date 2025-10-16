Canasta de crianza: cuidar un bebé cuesta más del doble de una canasta básica alimentaria

Un nuevo informe de canasta de crianza marcó que la canasta para un menor de un año ya se ubica cerca del medio millón de pesos.

El informe de canasta de crianza es utilizado por el Poder Judicial para fallar en litigios de cuota alimentaria.

Luego del informe de inflación presentado por en Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) que arrojó un 2,1% para septiembre, el documento que comunica el valor de la canasta de crianza arrojó que los bienes, servicios y cuidados de un menor de un año supera el doble del valor de una canasta básica alimentaria por adulto equivalente.

Según este informe del Indec, el costo de los bienes y servicios para un menor de un año es de $133.300, mientras que los costos de cuidado serán de $303.687, alcanzando un total de $436.988. Este valor es mayor al doble de una canasta básica alimentaria por adulto equivalente, ubicada en $170.788. El costo de la canasta básica total por adulto equivalente es de $380.858.

En lo que respecta a los costos que significa la canasta de crianza de un menor de entre 1 y 3 años, el valor asciende $172.122 por los bienes y servicios y a $374.071 en lo que refiere a cuidados. Ambos valores suman un total de $519.193.

La canasta de crianza en edad escolar El índice marca una leve baja para los menores de entre 4 y 5 años, con un valor total de $436.138 que surgen de los $219.218 de los bienes y servicios y $216.920 del costo del cuidado.