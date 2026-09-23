Se viene un sube y baja de temperaturas en el AMBA: calor, humedad y tormentas en pocos días

La última semana de septiembre estará marcada por un ascenso progresivo de las temperaturas y un aumento de la humedad en el centro y este de la Argentina. En el Área Metropolitana de Buenos Aires ( AMBA ), el cambio comenzará a sentirse desde este jueves y se acentuará durante los próximos días.

El escenario estará dominado por la persistencia de vientos del norte, que favorecerán el ingreso de aire más cálido y húmedo. El calentamiento alcanzará su mayor intensidad hacia el viernes en buena parte del centro y norte del país.

En Buenos Aires, las temperaturas máximas rondarán los 24 °C, mientras que Rosario y Pergamino podrían ubicarse cerca de los 26 °C. Hacia la costa atlántica, el ambiente será más moderado, con Mar del Plata en torno a los 17 °C.

El ascenso térmico estará acompañado por un incremento progresivo de la humedad , especialmente sobre el centro y el este del país. En el AMBA, la temperatura se ubicará el viernes alrededor de los 24 °C, con valores que estarán por encima de los habituales para esta época del año.

El escenario cambiará posteriormente con el avance de una masa de aire frío desde el sur. El contraste entre el aire cálido y húmedo que se instalará sobre la región y el ingreso del frente frío será determinante para el desarrollo de lluvias y tormentas.

Cambio de tiempo

El cambio más importante está previsto entre el domingo y el lunes, cuando el sistema frontal avance sobre el centro del país. La inestabilidad alcanzará al Litoral y al este de la región Pampeana, con lluvias y tormentas que podrían prolongarse hasta el martes.

Para el AMBA, los modelos meteorológicos proyectan alrededor de 19 milímetros de lluvia acumulada hasta la madrugada del martes. Sin embargo, al tratarse de tormentas de características convectivas, los registros pueden presentar diferencias importantes incluso entre localidades cercanas.

El mayor impacto en cuanto a precipitaciones se concentraría sobre otros sectores del este del país. Entre Ríos podría superar los 55 milímetros, mientras que el norte bonaerense rondaría los 35 milímetros. Rosario tendría acumulados cercanos a los 25 milímetros.

El calor dará paso a un cambio de tiempo

De esta manera, la secuencia prevista para Buenos Aires combina temperaturas en ascenso, mayor humedad y un posterior aumento de la inestabilidad. El período más cálido se desarrollará hacia el viernes, mientras que el frente frío marcará un cambio en las condiciones durante el comienzo de la próxima semana.

La evolución del sistema será especialmente relevante para el sector agropecuario, ya que las lluvias podrían aportar humedad a sectores de la región Pampeana y el Litoral. No obstante, la distribución de las precipitaciones dependerá de la evolución de cada tormenta.