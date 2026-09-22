El AMBA tendrá un fuerte cambio de temperaturas desde este miércoles

El Área Metropolitana de Buenos Aires ( AMBA ) dejará atrás el frío intenso desde este miércoles 23, cuando el viento rote al sector norte y comience a ingresar aire más templado. El cambio será progresivo y tendrá su punto más marcado hacia el final de la semana, con temperaturas máximas que podrían alcanzar los 27 °C el viernes.

Después de las jornadas dominadas por el ingreso de una masa de aire frío de origen polar , el escenario meteorológico comenzará a modificarse. Para el miércoles, se espera una máxima cercana a los 17 °C, mientras que el jueves el termómetro podría ubicarse entre 21 °C y 24 °C.

El ascenso continuará el viernes 25, jornada que podría convertirse en la más cálida de la semana , con temperaturas de hasta 27 °C. El sábado, en tanto, se prevén registros cercanos a los 22 °C, aunque hacia la noche podría comenzar a cambiar nuevamente el tiempo.

La recuperación térmica será breve. El avance de un nuevo sistema frontal podría provocar lluvias aisladas durante la noche del sábado y dejar un domingo más nublado e inestable, con temperaturas estimadas entre 20 °C y 22 °C.

El cambio comenzará a sentirse durante la jornada del miércoles 23. La rotación del viento al sector norte permitirá el ingreso de aire más cálido y marcará el inicio de una recuperación de las temperaturas.

En el AMBA, la máxima se ubicaría alrededor de los 17 °C, aunque el aumento será más evidente durante las horas de la tarde. El frío de las primeras horas de la mañana todavía estará presente, pero las condiciones comenzarán a ser diferentes respecto de las jornadas anteriores.

El cambio de circulación será clave para la evolución del tiempo durante el resto de la semana. El viento norte transportará aire progresivamente más cálido y húmedo hacia el centro y norte argentino.

Jueves y viernes: la temperatura sube y llega el calor

El jueves 24 se producirá otro salto térmico. En el AMBA, las temperaturas podrían ubicarse entre 21 °C y 24 °C, en una jornada que presentará condiciones mucho más templadas que las registradas al comienzo de la semana.

El mayor ascenso se espera para el viernes 25, cuando las máximas podrían llegar a los 27 °C. El ingreso de aire cálido marcará así un fuerte contraste con las mañanas frías que dominaron el inicio de la semana.

El sábado 26 todavía se mantendrá el ambiente templado, con máximas cercanas a los 22 °C en el AMBA.

Sin embargo, hacia la noche podría comenzar a avanzar un nuevo sistema frontal. Este cambio podría generar lluvias aisladas, con acumulados que, según el escenario previsto, no superarían los 10 milímetros.

El ingreso del frente marcará el final del período de estabilidad y del ascenso térmico que dominará desde el miércoles.

Domingo: posibles lluvias y tormentas

Para el domingo 27, el avance del sistema frontal podría generar chaparrones y tormentas en sectores del centro y noreste del país.

En el AMBA se espera una jornada más nublada, con temperaturas de entre 20 °C y 22 °C, mientras que la inestabilidad podría extenderse a otros sectores de la región.

El escenario se dará después de varios días con escasas precipitaciones. En la región Pampeana, los acumulados previstos hasta la noche del sábado serían prácticamente nulos, por lo que el eventual ingreso de lluvias durante el domingo podría modificar nuevamente las condiciones.

En paralelo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene el monitoreo de distintos fenómenos meteorológicos y emitió alertas amarillas para sectores del país por tormentas que pueden estar acompañadas de granizo, lluvias de entre 12 y 20 milímetros y ráfagas intensas.