El Servicio Meteorológico Nacional actualizó a naranja el alerta en el AMBA por tormentas fuertes para este domingo

Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros, pudiendo ser superados de manera puntual, según informó el Servicio Meteorológico Nacional.

El pronóstico del SMN anticipa tormentas fuertes, nevadas y ráfagas extremas durante el día de la final.

El Servicio Meteorológico Nacional elevó a naranja el alerta en la Ciudad y sus alrededores por lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas, previstas para las próximas horas. El gobierno porteño se sumó a esta notificación poniendo en disponibilidad a su sistema de prevención ante lo que se espera que sean severas precipitaciones.

“Las mismas podrían estar acompañadas por intensas precipitaciones en cortos períodos, caída de granizo de diversos tamaños y fundamentalmente ráfagas intensas que podrían superar los 100 kilómetros por hora”, precisó el Gobierno porteño en un comunicado difundido a la prensa.

Asimismo informó que “se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros, pudiendo ser superados de manera puntual”.