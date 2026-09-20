El mendocino Ignacio Erario volvió a brillar en Buenos Aires

El mendocino Ignacio Erario volvió a dejar el atletismo provincial en la cima del mundo: el deportista mendocino fue el mejor representante nacional en la Maratón de Buenos Aires , registrando un tiempo de 2 horas, 16 minutos y 34 segundos y arribando a la meta apenas 8 minutos después del ganador, el keniata Bethwel Kibet Chumba.

El mendocino ya había sido el corredor nacional mejor ubicado en la Media Maratón de Buenos Aires del 23 de agosto, con un tiempo de 1:00:59. En esta oportunidad, Erario logró ser el mejor argentino en los 42 kilómetros que atravesaron Buenos Aires, mostrando su capacidad y versatilidad en diferentes distancias.

En diálogo con los medios una vez terminada la carrera, Erario contó emocionado que estuvo muy cerca de bajarse de la competencia: “Estuve dos semanas afuera de casa. No estaba como para correr, estaba enfermo mi hijo, estuvo con fiebre. Casi me bajo a último momento”, confesó, agradeciendo especialmente el apoyo de su esposa Nadia.

Además, el atleta valoró el hechos de haber terminado los 42 kilómetros pese a las dificultades y recordó que con esta marca mejoró lo hecho hasta el momento: “Fue durísimo. La verdad que vine a buscar otra cosa, pero el viento en contra molestó mucho y me fui cayendo. Rescato no haber abandonado. Mejoré el tiempo que hice hace dos años, cuando marqué 2 horas 18 minutos”.

El circuito de 42 kilómetros atravesó distintos puntos de la Ciudad y obligó a implementar un amplio operativo de tránsito, con cortes y desvíos en Palermo, Recoleta, el centro porteño, Puerto Madero y La Boca.

La organización informó la participación de 16.384 corredores de 64 países, en una jornada que combinó la competencia de atletas profesionales con la participación de miles de corredores amateurs.

Kenia dominó la Maratón de Buenos Aires

El keniata Bethwel Kibet Chumba se consagró como ganador del Maratón de Buenos Aires, mientras que su compatriota Rebecca Kangogo Chesir se impuso entre las mujeres y estableció un nuevo récord para el circuito porteño.

Chumba cruzó la meta con un registro de 2 horas, 8 minutos y 22 segundos y quedó al frente de la clasificación masculina. En la categoría femenina, Chesir fue la gran protagonista al completar el recorrido en 2 horas, 23 minutos y 31 segundos y conseguir así el récord del circuito, uno de los principales resultados deportivos de la edición número 42 de la carrera.