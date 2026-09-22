Súper Niño: qué revisar en el techo de casa antes de las lluvias y cuánto cuesta repararlo

Mendoza se prepara para la llegada del Súper Niño , el fenómeno que podría generar precipitaciones por encima de lo normal, tormentas severas y un aumento de las temperaturas durante los próximos meses. Mientras el Gobierno provincial lleva adelante distintas acciones preventivas, también existen medidas que cada ciudadano puede implementar para proteger su hogar.

Antes del inicio de la temporada de lluvias , especialistas recomiendan revisar los techos de las viviendas, ya que una fisura, un desagüe obstruido o una membrana deteriorada pueden convertir una lluvia intensa en un problema de filtraciones y humedad.

Federico Medina , arquitecto y responsable de una empresa de membranas, dialogó con MDZ Radio 105.5 y explicó que, en primer lugar, es necesario observar si a simple vista se detectan grietas, desprendimientos, fisuras o signos de desmoronamiento.

"No hay una prueba hidráulica que nos permita ver si hay alguna filtración. Por eso, hay que subirse al techo, o contratar a una persona para que lo haga, y detectar dónde pudiésemos tener una filtración. No hace falta ser un especialista en el tema", indicó Medina.

Además, recomendó limpiar las canaletas, los desagües y los muros con descargas, y realizar las reparaciones necesarias en caso de detectar alguna anomalía.

"Hay que aprovechar que estamos en época seca y que es el momento adecuado para hacerlo", agregó.

Específicamente, aconsejó prestar atención a los siguientes puntos:

Membranas impermeabilizantes: detectar fisuras, deterioro, desprendimientos o pérdida de continuidad.

detectar fisuras, deterioro, desprendimientos o pérdida de continuidad. Juntas y encuentros: revisar especialmente los sectores donde el techo se une con paredes, bordes o cañerías.

revisar especialmente los sectores donde el techo se une con paredes, bordes o cañerías. Desagües y canaletas: verificar que estén limpios y permitan el correcto escurrimiento del agua.

verificar que estén limpios y permitan el correcto escurrimiento del agua. Pendientes: identificar sectores donde pueda acumularse agua.

identificar sectores donde pueda acumularse agua. Reparaciones anteriores: controlar parches, sellados o tratamientos que puedan haberse deteriorado.

Alternativas y costos de reparar un techo

La elección de un sistema de impermeabilización depende del tipo de techo, el estado de la superficie, su exposición y las condiciones de uso.

"Hay techos muy dañados porque la mayoría de la gente no los revisa y, con el tiempo, esos materiales sufren desgaste y el deterioro lógico de estar a la intemperie. Entonces, lo primero que recomendamos es ver si hay fisuras, que muchas pueden arreglarse con una membrana autoadhesiva, aplicando pintura asfáltica y haciendo un parche prolijo", explicó Medina.

"Si el daño es mayor, ahí se puede recurrir a una membrana líquida. Y si el sistema ya está roto, tal vez haya que reemplazar toda la membrana asfáltica del techo. Por eso, primero hay que hacer un diagnóstico", sumó.

Empresarios del rubro aseguraron que a pesar del aumento en la demanda, los precios no han sufrido incrementos. Shutterstock

En relación con los costos, Medina detalló que actualmente un rollo de membrana promedia los $60.000 y cubre 10 m². A eso hay que sumarle la mano de obra, que tiene un valor aproximado al del material, además de la emulsión necesaria para anclar el sustrato con la membrana.

Por ejemplo, para cubrir una superficie de 100 m² se necesitarían 10 rollos de membrana, con un costo de $600.000. Al sumar la mano de obra y la emulsión, el valor total rondaría los $1.500.000.

En el caso de la membrana líquida, el experto explicó que una lata cuesta cerca de $70.000 y que, para una superficie de esas dimensiones, se necesitarían entre tres y cuatro latas.

En tanto, el arquitecto recomendó realizar una revisión de los techos una o dos veces al año, especialmente antes de la temporada de mayores precipitaciones para trabajar sobre superficies secas para poder limpiar, reparar y aplicar correctamente el sistema elegido.