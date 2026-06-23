Se triplicó la demanda de vuelos a Miami para alentar a la Selección Argentina

La clasificación de la Selección Argentina a los 16avos de final del Mundial 2026 no solo desató festejos en todo el país. También provocó que creciera la demanda en el mercado turístico, donde las consultas para viajar a Miami y acompañar al equipo de Lionel Messi crecieron un 300% en cuestión de horas.

El fenómeno se registró inmediatamente después de que el conjunto nacional asegurara el primer puesto de su grupo y confirmara que disputará el próximo 3 de julio su encuentro de eliminación directa en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, uno de los escenarios más importantes de la Copa del Mundo.

Según datos difundidos por empresas del sector, miles de argentinos comenzaron a buscar vuelos, alojamiento y paquetes turísticos para intentar estar presentes en el partido que marcará el inicio de la fase decisiva del certamen.

Desde las agencias de turismo reconocen que el avance de la Selección Argentina en el mundial genera una reacción casi automática entre los hinchas. El fenómeno ya se había observado en otros torneos internacionales, aunque esta vez la respuesta fue aún más veloz.

Paula Cristi, gerente general de Despegar para Argentina y Uruguay, explicó que cada triunfo del equipo nacional se traduce en un aumento inmediato de las búsquedas de viajes.

La ejecutiva sostuvo que miles de personas sueñan con acompañar a la Selección en las instancias decisivas y que la clasificación a los cruces eliminatorios volvió a disparar ese interés.

En la misma línea, Gonzalo Velázquez, director de la agencia Modo Vuela, aseguró que las consultas crecieron de manera exponencial luego de los primeros partidos del equipo argentino.

“El efecto Messi sigue siendo determinante”, señalaron desde el sector turístico al describir la fuerte demanda registrada para los encuentros de 16avos y una eventual presencia en octavos de final.

Cuánto cuesta viajar a Miami

Los valores varían según el tipo de experiencia elegida. Para quienes buscan una propuesta integral, algunas agencias ofrecen paquetes que incluyen vuelos, hotel, entradas oficiales al estadio y traslados.

Uno de los planes más demandados contempla tres noches de alojamiento en Miami, pasaje aéreo, ticket para el partido en categoría 3, traslados al estadio y asistencia al viajero. El costo alcanza los USD 4.990 por persona en base doble, aunque puede incrementarse para quienes opten por habitación individual.

La fuerte demanda hizo que gran parte de la disponibilidad se agotara rápidamente apenas se confirmó la sede del encuentro.

Sin embargo, también existen alternativas más accesibles para quienes desean viajar sin contar con la entrada al partido.

En ese segmento, los paquetes de siete noches en Miami con vuelo y alojamiento parten desde los 2,3 millones de pesos por persona, dependiendo de la categoría del hotel elegido y las condiciones de contratación.

Cabe recordar que el partido se disputará en el Hard Rock Stadium, un moderno escenario con capacidad para más de 65 mil espectadores que habitualmente alberga eventos deportivos de primer nivel y grandes espectáculos internacionales.

La expectativa es que miles de argentinos viajen durante los próximos días para acompañar al seleccionado nacional en una instancia que puede marcar el rumbo del equipo en el Mundial.