Río Cuarto vibró con el Campeonato Argentino de ciclismo con más de 250 competidores

La ciudad de Río Cuarto no solo fue epicentro del Campeonato Argentino Elite de Ruta 2026, sino que también se consolidó como un destino turístico deportivo en Córdoba al recibir a cientos de visitantes durante cuatro días de competencia de ciclismo nacional.

El evento, desarrollado entre el 16 y el 19 de abril en el Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto, convocó a más de 250 ciclistas de todo el país, junto a equipos técnicos, familiares y público, lo que generó un importante movimiento en la ciudad.

Hoteles con alta ocupación, restaurantes colmados y comercios con mayor actividad fueron parte del impacto positivo que dejó el certamen. La llegada de delegaciones de 33 asociaciones provinciales, además de equipos registrados ante la Federación Argentina de Ciclismo de Pista y Ruta, dinamizó distintos sectores vinculados al turismo y los servicios.

La competencia incluyó pruebas contrarreloj, pelotón y ciclismo adaptado, en un circuito cerrado de 3,2 kilómetros que permitió no solo garantizar la seguridad de los deportistas, sino también ofrecer un espectáculo accesible para el público y con mayor visibilidad.

En lo deportivo, Nicolás Tivani se consagró campeón en la categoría Elite masculina, mientras que Abril Garzón se destacó en la rama femenina. Sin embargo, más allá de los resultados, el evento dejó como saldo una ciudad activa, con visitantes recorriendo sus espacios, consumiendo en sus locales y disfrutando de la propuesta urbana.

Desde la Agencia Córdoba Deportes destacaron la importancia de este tipo de competencias para fortalecer el posicionamiento turístico de la provincia. En esa línea, remarcaron el trabajo conjunto con la Unión Ciclista de la República Argentina para llevar adelante el campeonato.

Potenciar eventos deportivos

El presidente del organismo, Agustín Calleri, subrayó que el objetivo es seguir potenciando eventos que combinen deporte y turismo, generando beneficios económicos para las ciudades anfitrionas.

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Además, el campeonato marcó el regreso de este tipo de competencias nacionales a Río Cuarto, que no albergaba un evento de estas características desde la década del ‘90, reforzando su perfil como sede capaz de recibir grandes encuentros.

Con este impulso, la ciudad reafirma su potencial para integrar el circuito del turismo deportivo, una tendencia en crecimiento que combina competencia, espectáculo y desarrollo local.